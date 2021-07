"Même quand c’est difficile, les Tornados surprennent"

Pas plus que les autres relayeurs, Dylan Borlée ne regrette de s’être enfin établi au Village olympique en ce milieu de semaine. "On commençait à trouver le temps long à Mito", reconnaît le cadet des frères. "Ce n’était certes pas une prison, on était très bien logés et nourris, mais le fait d’être confiné dans l’hôtel ce n’est jamais très agréable. Cela fait donc du bien d’avoir changé un peu de décor et je suis vraiment content d’être rentré dans cette bulle si particulière qui est celle des Jeux olympiques."

Le Bruxellois assure que tout se passe bien de son côté au niveau des entraînements. Et il sent le désir d’entrer en action de plus en plus pressant chez chacun des Belgian Tornados. "On est tous très motivés, il y a beaucoup d’excitation dans nos rangs. La forme est là, et je suis prêt à tout donner pour le collectif, ce sera mon objectif principal."

Dylan Borlée tâchera dans un premier temps de contribuer à une bonne prestation du relais 4 x 400 m mixte en séries ce vendredi. "Cela va être intéressant de commencer par cette épreuve, qui peut permettre de se lancer, de se régler. J’avoue que quand cette nouvelle discipline est arrivée, je ne savais pas trop quoi en penser. Maintenant je suis convaincu de son intérêt. Outre le caractère différent de se retrouver ensemble, hommes et femmes, en chambre d’appel, ça amène aussi un peu de piment à l’athlétisme. Le stage s’est très bien passé et, même si je n’ai pas envie de trop m’avancer, je pense qu’on a une meilleure équipe encore qu’à Doha en 2019. Cela suffira-t-il pour peser sur la course et avoir son mot à dire pour le podium ? On va voir, on passera déjà un bon premier test ce vendredi. En ce qui me concerne, j’ai confiance dans l’équipe."

A-t-elle pour autant de meilleures chances de faire un résultat que le relais 4 x 400 m masculin ?

"Non, je ne pense pas", tranche Dylan Borlée. "On a des chances, oui, mais les Belgian Tornados ont toujours surpris même dans les années un peu plus difficiles. Je ne pense pas que ce sera différent cette fois. Ce mixte, ça va être une vraie bataille, les pays vont aligner des grosses équipes pour aller chercher des médailles, et on n’aura pas la partie facile, loin de là. Je pense que ça va aller très vite, le record du monde devrait même être battu en finale."

L.M., à Tokyo