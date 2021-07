Pour faire partie du "club", il faut des ventes supérieures à 100 millions d’euros

Aussi surprenant cela soit-il, la Belgique est un des trois pays au monde, avec la Suisse et le Canada, à ne pas autoriser la publication des parts de marché des enseignes calculées par des observateurs du secteur tels que Nielsen ou GfK. Chaque enseigne peut annoncer ses propres parts de marché, mais elles ne peuvent dévoiler celles de leurs concurrentes. Surprenant et… un peu hypocrite.

De quoi chiffonner Gondola, société d’édition et de consultance spécialisée dans le retail, qui a décidé de parer à ce dysfonctionnement. Depuis quelques années, son département Gondola Academy édite, avec l’approbation des retailers à défaut, parfois, de leur entière collaboration, un poster reprenant toute une série d’informations sur les enseignes : chiffre d’affaires, parts de marché, noms des chaînes, nombre de points de vente en propre et en franchise, taille de ceux-ci, etc. Un travail de longue haleine, quasi de bénédictin, offert, comme les trois autres posters récapitulatifs de la collection (Évolution des grandes catégories de produits de grande consommation - Shopper marketing et perception des enseignes - Activité promotionnelle en couponing), à tous ceux qui ont souscrit ou décident de souscrire un abonnement au magazine.

La méthodologie que Gondola Academy s’est imposée s’échelonne en trois temps : demande de renseignements auprès des enseignes pour l’année écoulée ; comparaison et vérification avec de nombreuses autres sources disponibles (rapports annuels, communiqués de presse…) ; communication des données aux enseignes avant parution qui peuvent avancer des modifications, preuves à l’appui.

Jumbo est la seule exception

Ne sont repris que les groupes qui ont au moins un magasin sur le sol belge, qui vendent des marques nationales et dont le chiffre d’affaires atteint au moins 100 millions d’euros en Belgique. Ce qui exclut un Leader Price, par exemple. Jumbo - et son avenir prometteur en Belgique - est la seule exception. À noter que le groupe limbourgeois Lambrechts, peu connu des francophones, fait partie du lot parce qu’il est détenteur de la licence Spar en Belgique au même titre que Colruyt.

L’idée est, bien sûr, de pouvoir comparer les données d’une année à l’autre, mais l’exercice est plus hasardeux qu’on le croit. Le calcul des parts de marché est en effet réalisé dans une perspective dynamique, en tenant compte des évolutions du marché et donc de données différentes chaque année : arrivée de nouvelles enseignes, influence du online ou, comme pour 2020, montée en puissance d’enseignes non alimentaires mais vendant des produits proposés par la grande distribution (tels Action, Kruidvat, Trafic et Hema), dont ne sont repris que les chiffres de vente des articles qu’ils partagent avec les supermarchés.C.M.