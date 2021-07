"Pour nous, le plus dur reste à venir"

Alan Marchal Envoyé spécial à Tokyo

Des amateurs qui ont fait trembler les meilleures équipes du monde, voilà d’ores et déjà l’une des belles histoires de ces Jeux. Pourtant, c’est sur un sentiment mitigé que l’équipe nationale belge de basket 3x3 quitte l’Aomi Urban Sports Park de Tokyo.

Qualifiés pour le dernier carré de la compétition après avoir terminé la phase de poule à une 2e place inespérée, Nick Celis et ses coéquipiers ne sont en effet pas parvenus à monter sur le podium tokyoïte. En cause, deux défaites consécutives en demi-finale et en petite finale, ce mercredi, respectivement face à la Lettonie, future championne olympique, et à la Serbie.

"Nous avons sûrement joué contre les deux meilleures équipes du monde. Objectivement, nous ne pouvions pas rivaliser avec eux", regrette Thierry Marien, un des quatre membres de l’équipe d’origine anversoise. "Sans doute que si nous avions rencontré la Russie (que les Belges avaient battue en poule, NdlR) en petite finale, les choses auraient été différentes et nous aurions pu rêver de la médaille."

Tantôt "déçus" d’être passés à côté d’un podium olympique, tantôt "fiers" d’avoir réalisé une grosse performance d’ensemble, les Lions partageaient tous une certaine amertume après leur dernier match du tournoi. "C’est un peu comme si j’avais travaillé dur pour obtenir un diplôme mais que celui-ci m’était passé sous le nez", résume Thibaut Vervoort, la révélation belge de la compétition.

Trop peu d’expérience

Battus sèchement par les Lettons (8-21) et les Serbes (21-10) sous les yeux du prince Albert de Monaco ou encore du président du CIO, l’Allemand Thomas Bach, les Belges ont surtout payé la fatigue accumulée au cours des derniers jours.

"On est complètement vidés. Jouer neuf matchs en cinq jours, ce n’est pas habituel pour nous", assure le capitaine Nick Celis. "Là où on courait partout au début, on a bien vu que ce n’était plus le cas lors des dernières rencontres. De plus, enchaîner autant de matchs en si peu de temps, c’est une chose. Mais c’en est une autre de prester constamment à un haut niveau…"

Incapables de reproduire constamment leur jeu basé sur la vitesse et la circulation du ballon, les Belges ont aussi payé leur manque d’adresse face à des adversaires parfois très agressifs au rebond.

"Sans doute qu’il leur manque un peu d’expérience", estime le Serbe Dusan Domovic Bulut, véritable star de sa discipline. "Ils possèdent de bonnes qualités dans l’ensemble, bougent bien, défendent bien, mais on sent parfois qu’ils ne sont pas très habitués à jouer constamment à ce niveau. Avec un peu plus de tournois professionnels dans les jambes, ils devraient s’améliorer."

"Investir absolument"

Aujourd’hui quatrièmes des Jeux olympiques, les 3 x 3 Lions, qui ont reçu "de nombreux messages de soutien", espèrent malgré tout que leur belle aventure ne s’arrêtera pas là.

"On a mis la Belgique sur la carte du 3 x 3 mondial, mais le plus dur reste sans doute à venir", confirme Nick Celis. "Dans notre discipline, en Belgique, il y a encore tout à construire." À commencer par constituer un vrai championnat, étoffer l’équipe nationale et attirer des sponsors. "Car il n’y a qu’en investissant dans notre projet qu’on pourra faire enfin la différence avec les grandes nations." Et prendre - qui sait ? - une première médaille olympique à Paris, en 2024.

Reste que les Belges ne devront pas attendre trois ans supplémentaires avant d’assister de nouveau à une compétition majeure de basket 3 x 3. Et pour cause, la ville d’Anvers accueillera les championnats du monde de la discipline en 2022. De quoi permettre aux Lions de briller aussi devant leur public.