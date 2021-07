Cyclisme

Contre-la-montre (m)

Classement final : 1. Primoz Roglic (Sln) 55 : 04.19 ; 2. Tom Dumoulin (P-B) à 1:01.39 ; 3. Rohan Dennis (Aus) 1:03.90 ; 4. Stefan Küng (Sui) 1:04.30 ; 5. Filippo Ganna (Ita) 1:05.74 ; 6. Wout Van Aert 1:40.53 ; 7. Kasper Asgreen (Dan) 1:48.02 ; 8. Rigoberto Uran (Col) 2:14.50 ; 9. Remco Evenepoel 2:17.08 ; 10. Patrick Bevin (N-Z) 2:20.10 ; 11. A. Bettiol (Ita) 2:33.87 ; 12. G. Thomas (G-B) 2:42.42 ; 13. H. Houle (Can) 2:52.27 ; 14. S. De Bod (AfS) 2:52.91 ; 15. M. Schachmann (All) 3:29.63 ; 16. J. Almeida (Por) 3:29.78 ; 17. R. Cavagna (Fra) 3:34.87 ; 18. M. Bodnar (Pol) 3:42.91 ; 19. N. Arndt (All) 3:45.20 ; 20. A. Vlasov (ROC) 3:51.21 ; 21. N. Oliveira (Por) 3:55.03 ; 22. T. Kangert (Est) 4:01.06 ; 23. T.S. Foss (Nor) 4:47.49 ; 24. B. McNulty (USA) 4:53.54 ; 25. G. Bennett (N-Z) 5:24.20 ;…