Résultats et programmes

Les résultats de mercredi

Les Belges

AVIRON Deux de couple poids légers (m) - Demi-finales : 3. TIM BRYS/NIELS VAN ZANDWEGHE 6:13.07 (+7.74) QUALIFIÉS

BADMINTON Simple (d) - Phase de groupes : Gregoria Mariska Tunjung (Ina) bat LIANNE TAN 21-11, 21-17 éliminée

CANOË-KAYAK (SLALOM) K1 (m) qualifications : 22. GABRIEL DE COSTER 8.53 éliminé

CYCLISME Contre-la-montre sur route (d) : 19. JULIE VAN DE VELDE à 4:10.00

Contre-la-montre sur route (m) : 6. WOUT VAN AERT à 1:40.53… 9. REMCO EVENEPOEL à 2:17.08…

NATATION 200 m brasse (d) - 2e série : 5. FANNY LECLUYSE 2:23.42 QUALIFIÉE (11e temps total des séries)

TIR À l’ARC 1er tour (m) : JARNO DE SMEDT bat Yuki Kawata (Jap) 6-2. 16es de finale : Jialun Li (Chn) bat JARNO DE SMEDT 6-5 éliminé

VOILE 49ers FX - après 2e journée : 15. ISAURA MAENHAUT/ ANOUK GEURTS 60 pts

Les podiums

AVIRON Deux de couple (m) : 1. France (Boucheron, Androdias) ; 2. Pays-Bas (Twellaar, Broenink) ; 3. Chine (Zhiyu, Liang)

Quatre sans barreur (m) : 1. Australie (Purnell, Turrin, Hargreaves, Hill) ; 2. Roumanie (Tiganescu, Semciuc, Berariu, Pascari) ; 3. Italie (Castaldo, Di Costanzo, Lodo, Vicino)

Quatre de couple (m) : 1. Pays-Bas (Uittenbogaard, Wiersma, Wieten, Metsemakers) ; 2. Gde-Bretagne (Leask, Groom, Barras, Beaumont) ; 3. Australie (Cleary, Antill, Girdlestone, Letcher)

Deux de couple (d) : 1. Roumanie (Bodnar, Radis) ; 2. Nlle-Zélande (Donoghue, Osborne) ; 3. Pays-Bas (de Jong, Scheenaard)

Quatre sans barreur (d) : 1. Australie (Stephan, Popa, Morrison, Mcintyre) ; 2. Pays-Bas (Hogerwerf, Florijn, Clevering, Meester) ; 3. Irlande (Keogh, Lambe, Murtagh, Hegarty)

Quatre de couple (d) : 1. Chine (Yunxia, Ling, Yang, Xiaotong) ; 2. Pologne (Kobus-Zawojska, Wieliczko, Sajdak, Zillmann) ; 3. Australie (Thompson, Meredith, Hudson, Cronin)

ÉQUITATION Dressage individuel mixte : 1. Jessica Von Bredow-Werndl (Alll/Dalera) ; 2. Isabell Werth (Allll/Bella Rose 2) ; 3. Charlotte Dujardin (GB/Gio)

ESCRIME Sabre par équipes (m) : 1. Corée du Sud (Sanguk, Junho, Junghwan, Bongil) ; 2. Italie (Curatoli, Samele, Berre’, Montano) ; 3. Hongrie (Szilagyi, Szatmari, Decsi, Gemesi)

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE Concours général individuel (m) : 1. Daiki Hashimoto (Jap) 88,465 pts ; 2. Xiao Ruoteng (Chn) 88,065 ; 3. Nikita Nagornyy (Rus) 88,031

HALTÉROPHILIE -73 kg (m) : 1. Shi Zhiyong (Chn) ; 2. Julio Ruben Mayora Pernia (Ven) ; 3. Rahmat Erwin Abdullah (Ina)

PLONGEON Tremplin de 3 m synchronisé (m) : 1. Chine (Siyi, Zongyuan) ; 2. États-Unis (Capobianco, Hixon) ; 3. Allemagne (Hausding, Rudiger)

RUGBY À 7 Messieurs : 1. Fidji - 2. Nouvelle-Zélande 27-15 3. Argentine - 4. Gde-Bretagne 17-12

Le Programme de Jeudi

Les Belges en action

AVIRON 2h50 Deux de couple poids légers (m) - Finale A : TIM BRYS-NIELS VAN ZANDWEGHE

BMX RACING 3h20-5h Dames - Quarts de finale : ELKE VANHOOF

GOLF h30-9h 1er tour (m) : THOMAS DETRY, THOMAS PIETERS

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

12h50-14h45 Concours général individuel (d) - Finale : NINA DERWAEL, JUTTA VERKEST

HOCKEY 3h Poule B (m) : BELGIQUE - Canada

JUDO 4h-06h54 -100 kg (m) - Tours à élimination directe : TOMA NIKIFOROV

6h54-7h22 -100 kg (m) - Quarts de finale : TOMA NIKIFOROV (s.r.)

10h30-12h20 -100 kg (m) - Repêchages, demi-finales, matchs pour le bronze et Finale : TOMA NIKIFOROV (s.r.)

NATATION

4h54 ou 5h01 200 m brasse (d) - Demi-finales : FANNY LECLUYSE

12h51 100 m papillon (m) - Séries : LOUIS CROENEN

VOILE 5h-11h Laser Radial - régates 7 et 8 : EMMA PLASSCHAERT ; Laser - régates 7 et 8 : WANNES VAN LAER

Les finales

Aviron 2h18 Deux sans barreur (m) 2h30 Deux sans barreur (d) 2h50 Deux de couple poids légers (m) 3h10 Deux de couple poids légers (d)

Canoë-kayak - Slalom 8h55 C1 (d)

Escrime 12h55 Fleuret par équipes (d)

Gymnastique artistique

12h50 Concours général individuel (d)

Judo 11h25 -78 kg (d) 11h50 -100 kg (m)

Natation 3h30 800 m nage libre (m)

3h44 200 m brasse (m) 4h28 200 m papillon (d) 4h37 100 m nage libre (m) 5h31 Relais 4x200 m nage libre (d)

Tennis de table 14h Simple (d)

Tir 7h30 Fosse olympique (d) 8h30 Fosse olympique (m)

Le Programme de vendredi

Les Belges en action

ATHLÉTISME

13h-13h16 4X400 m (X) - Séries : BELGIQUE

13h30-14h 10.000 m (m) - Finale : ISAAC KIMELI

BASKET

3h : Gr. C (d) : BELGIQUE - Porto Rico

BMX RACING

3h15-4h25 Dames - Demi-finales : ELKE VANHOOF (s.r.)

4h50-4h55 Dames - Finale : ELKE VANHOOF (s.r.)

ÉQUITATION

1h30-4h00 puis 10h30-13h10 Concours complet - Dressage - jour 1/session 1&2 : LARA DE LIEDEKERKE-MEIER (Alpaga d’Arville) (s.r.)

GOLF 00h30-9h 2e tour (m) : THOMAS DETRY, THOMAS PIETERS

HOCKEY 14h15 Poule B (m) : BELGIQUE - Grande-Bretagne

NATATION

3h30-3h41 100 m papillon (m) - Demi-finales : LOUIS CROENEN (s.r.)

3h41-3h50 200 m brasse (d) - Finale : FANNY LECLUYSE (s.r.)

VOILE 5h-11h Laser Radial - régates 9 et 10 : EMMA PLASSCHAERT ; Laser - régates 9 et 10 :: WANNES VAN LAER ; 49ers FX - régates 7, 8 et 9 : ISAURA MAENHAUT/ANOUK GEURTS

Les finales

Athlétisme 13h30 10 000 m (m)

Aviron 2h33 Skiff (d) 2h45 Skiff (m)

3h05 Huit (d) 3h25 Huit (m)

Badminton 8h30 Double

BMX

4h40 Individuel (m) 4h50 Individuel (d)

Canoë-kayak - Slalom

9h K1 (m)

Escrime 12h30 Épée par équipes (m)

Judo 11h25 +78 kg (d) 11h50 +100 kg (m)

Natation

3h41 200 m brasse (d)

3h50 200 m dos (m)

3h59 100 m nage libre (d)

4h16 200 m 4 nages (m)

Tennis 5h Double (m)

Tennis de table 14h Simple (m)

Tir 7h Pistolet à 25 m (d)

Tir à l’arc 9h45 Individuel (d)

Trampoline 7h50 Individuel (d)