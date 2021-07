Simone Biles, une championne en souffrance

La superstar américaine de la gymnastique Simone Biles, qui a créé la surprise mardi en abandonnant lors de la compétition par équipe, est forfait pour le concours général de jeudi, a indiqué la fédération américaine de gymnastique sur son compte Twitter. "Après une évaluation médicale, Simone Biles s’est retirée de la finale du concours général afin de se concentrer sur sa santé mentale", a fait savoir la fédération.

Mardi soir, entre pleurs et rires avec ses coéquipières, Simone Biles expliquait "ne plus avoir autant confiance en elle qu’avant". "J’ai l’impression que je ne prends plus autant de plaisir qu’avant. Je sais que ce sont les Jeux, je voulais les faire pour moi seule mais j’y participe en fait pour d’autres que moi", a-t-elle lancé.

La championne américaine a sidéré le monde du sport en stoppant sa compétition par équipe après un passage raté au saut. Elle a ensuite expliqué qu’elle devait "affronter ses démons" et qu’elle avait eu une pression très lourde à gérer ces derniers mois.

Une pression médiatique parfois trop forte. Comme lors de l’affaire Larry Nassar dans laquelle plusieurs gymnastes américaines, dont Simone Biles, ont témoigné contre cet ex-médecin de l’équipe féminine américaine, condamné en 2018 pour abus sexuels sur des gymnastes.

Loin d’être un cas isolé

Après l’annonce mercredi de son retrait du concours général, programmé jeudi, elle peut théoriquement encore participer aux quatre finales par agrès (poutre, sol, barres, saut) pour lesquelles elle s’est qualifiée. Mais qu’irait-elle faire sur les agrès dans ces conditions ? Si elle n’a pas déclaré forfait pour le reste des JO, celui de jeudi jette donc une large ombre sur la suite.

Les exemples de champions en souffrance sont nombreux ces derniers mois. Début juin, la championne de tennis japonaise Naomi Osaka se retirait de Roland-Garros et prenait la parole pour faire état d’épisodes dépressifs et d’anxiété sociale.

Quelques mois plus tôt, en janvier dernier, c’était le cycliste Tom Dumoulin, vainqueur du Giro 2017, qui mettait sa carrière entre parenthèses. "Depuis un an, je me suis oublié. Qu’est-ce que je veux vraiment ? Qu’est-ce que l’homme Tom Dumoulin veut faire de sa vie aujourd’hui ? Je n’ai pas eu le temps d’y répondre car la vie du coureur cycliste a suivi son cours", expliquait-il.

Le coureur néerlandais semble avoir trouvé les ressources pour signer un retour gagnant, en atteste sa magnifique deuxième place au contre-la-montre olympique, ce mercredi.

L.Ba. (avec AFP)