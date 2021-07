Tom Boon a reculé dans la hiérarchie

"Je ne suis plus le principal suspect"

Penalty corner. Tom Boon est longtemps resté l’enfant terrible du pc belge. Depuis quelques années, il a reculé dans la hiérarchie au profit d’Alexander Hendrickx. Néanmoins, l’attaquant n’a eu de cesse de continuer à bosser son mouvement. Avec Luypaert et Boon, les Red Lions ont de très belles alternatives sur pc. Sna remonte dans le temps. Le temps de son enfance. Il jouait à Uccle Sport. Le pc est entré dans sa vie. "J’étais très curieux par le mouvement du pc. Moi, je shootais sur pc. En U16, je les prenais. En plus, j’étais puissant. J’ai grandi avec quelques références. Je ne suis pas buté. J’apprends volontiers." Golfeur averti, il s’inspire de ses deux sports pour s’améliorer dans l’autre. "Sur un pc, tu sais où tu veux la mettre, un peu comme le putting au golf. Il existe 10 000 manières de fonctionner. Le pc engendre une forme de pression, mais la satisfaction la surpasse. En tant que n°2, je ressens moins de pression. Quand j’en prends un, le sorteur fonce plutôt sur Alex. Je ne suis plus le principal suspect. Par conséquent, je dois juste la cadrer. À mon sens, le pc direct est le plus efficace. Mais une phase est aussi intéressante en fonction du moment choisi." Th. V., à Tokyo