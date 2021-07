Un procès contre "les hommes de Poutine"

Le procès en diffamation intenté par le milliardaire russe Roman Abramovitch contre un livre consacré aux liens du président Vladimir Poutine avec les oligarques russes s’est ouvert mercredi à Londres.

Dans cet ouvrage, Putin’s People ("Les hommes de Poutine"), sorti en avril 2020, la journaliste Catherine Belton assure que le président russe, Vladimir Poutine, a supervisé un vaste exode d’argent sale pour étendre l’influence de son pays à l’étranger.

Au terme de son enquête, elle soutient, entre autres, que M. Poutine a personnellement demandé à M. Abramovitch d’acheter le club de football de Chelsea en 2003 dans le cadre de cette opération d’influence.

Sous sa présidence, marquée par d’importantes dépenses, le club britannique est passé du statut de club en difficulté du championnat anglais à celui de géant du football européen.

L’oligarque russe de 54 ans n’a pas engagé ce procès "à la légère", mais "le livre répète malheureusement des inexactitudes paresseuses sur son rôle dans les événements décrits", a déclaré son avocat, Hugh Tomlinson, devant la Haute-Cour de Londres.

L’ouvrage l’accuse d’avoir agi de manière corrompue et d’avoir en secret "mis sa richesse à disposition du président russe", a-t-il poursuivi. L’avocat a plaidé que le fait que "des allégations diffamantes" étaient attribuées à des sources n’excluait pas la responsabilité de la partie adverse.

Lors de ce procès, prévu sur deux jours, l’auteure et l’éditeur HarperCollins sont également poursuivis en diffamation par le géant russe de l’énergie contrôlé par l’État Rosneft et par l’homme d’affaires Mikhaïl Fridman. Piotr Aven, patron de la banque privée Alfa, poursuit quant à lui l’éditeur pour violation de la loi sur la protection des données. À l’ouverture du procès, l’avocat de Roman Abramovitch a démenti toute coordination dans ces poursuites.

Le droit d’écrire

À l’annonce de cette procédure en mars, HarperCollins avait averti que l’auteure et la maison d’édition entendaient " vigoureusement défendre le droit d’écrire sur des questions qui présentent un intérêt p ublic considérable ".

Roman Abramovitch détient d’importants intérêts dans la métallurgie après avoir fait fortune dans les années post-soviétiques. Publiquement, il s’est tenu à l’écart de la politique russe depuis l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. La fortune de l’homme d’affaires, qui a obtenu il y a quelques années la nationalité israélienne, est actuellement évaluée par le magazine Forbes à plus de 14 milliards de dollars.

Les relations entre M. Poutine et le sport ont été abordées par d’autres livres, notamment La Sportokratura sous Vladimir Poutine de Lukas Aubin. "Trois catégories d’acteurs ont été mobilisées au début des années 2000 par Vladimir Poutine : les hommes et les femmes politiques, les oligarques et les athlètes de haut niveau. Les hommes et les femmes politiques sont là pour légiférer, organiser et contrôler le sport. Les oligarques sont là pour le financer : Vladimir Poutine va régulièrement les appeler à redresser le monde du sport russe en leur demandant de construire des infrastructures, de racheter des clubs à fort potentiel pour les remettre à flot ou d’acheter des joueurs", avait expliqué l’auteur dans une interview à La Libre. (D’après AFP)