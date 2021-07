Un tournoi olympique de football : mais quel est l’intérêt ?

En soi, la présence du football dans le programme olympique semble évidente. Dans les faits, c’est très différent. Lors des Jeux, pour ne pas faire de l’ombre au Mondial, les sélections qualifiées ne peuvent, en effet, aligner que des joueurs de moins de 24 ans, avec trois jokers plus âgés. Bref, il s’agit d’un concept hybride, sans grand intérêt et indigne de la discipline sportive la plus populaire de la planète. C’est une sorte de Coupe du monde au rabais, réservée aux espoirs. Le tournoi de cette année tombe, en prime, comme un cheveu dans le miso, la fameuse soupe traditionnelle japonaise. La saison a été épuisante aux quatre coins du monde, l’Euro et la Copa America viennent de se terminer : c’est dire l’état physique et la motivation de la plupart des joueurs présents. D’autant que les championnats nationaux sont déjà dans les starting-blocks et que les clubs s’impatientent de pouvoir compter sur leurs meilleurs éléments. Pour un athlète, les Jeux olympiques sont l’objectif ultime, une forme de consécration dans une carrière. En football, avec le règlement actuel, c’est loin d’être le cas. Pour de nombreux joueurs, c’est davantage une obligation qu’un rêve. Oui, le CIO et la Fifa devraient avoir le courage de se mettre à table et d’évoquer clairement et sans tabou l’avenir du ballon rond sur la scène olympique. Car aux Jeux, ce sont les meilleurs de chaque discipline qui sont attendus, pas les seconds couteaux.