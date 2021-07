Une feuille de match de plus en plus jeune chez les Rouches

La statistique est un peu passée inaperçue et pourtant, elle est révélatrice de l’intention du Standard de placer ses jeunes au centre de son projet. Vendredi dernier, pour l’ouverture de la saison 2021-2022 placée sous le signe de la rédemption à Sclessin, les Standardmen ont couché sur la feuille neuf joueurs sur 18 ayant passé au moins deux ans dans leur centre de formation.

C’est le cas d’Arnaud Bodart (au club depuis 2006), Matthieu Epolo (au club depuis 2019), Damjan Pavlovic (au club depuis 2008), Nathan Ngoy (au club depuis 2019), Ameen Al-Dakhil (au club depuis 2016), Hugo Siquet (au club depuis 2009), Olivier Dumont (au club depuis 2011), Nicolas Raskin (formé au club de 2006 à 2015) et Samuel Bastien (formé au club entre 2009 et 2012). Cela constitue un record sur la première journée de championnat (voir ci-contre).

"Le talent n’a pas d’âge"

Le projet jeune, le Standard l’a amorcé en 2017 après qu’un audit du centre de formation a été réalisé par Pierre Locht, aujourd’hui directeur de la SL16. "Ma conclusion était que le club avait besoin de stabilité, tant chez les pros que chez les jeunes, et de temps", assurait le principal intéressé. "On ne forme pas un jeune en six mois mais plutôt en trois ou quatre ans minimum. C’est pour cela qu’on s’est inscrit dans le travail de qualité déjà effectué en essayant d’apporter des améliorations."

Quatre ans plus tard, la direction liégeoise semble s’être donné les moyens de ses ambitions, même s’il est vrai que la situation financière actuelle du club a favorisé l’accélération du processus.

Intégrer les jeunes au noyau pro, c’était également la volonté du président Bruno Venanzi dès son arrivée à la tête des Rouches. En 2017, le patron du Standard annonçait la couleur lors d’une conférence au Cercle de Wallonie en avril. "L’idéal serait que 35 % du noyau professionnel soient constitués par des jeunes formés chez nous, contre 21 % à l’heure actuelle. Et que la moitié de l’effectif professionnel ait au moins passé deux années sur les pelouses de l’Académie."

Aujourd’hui, le souhait du président Venanzi est exaucé puisque sur les 31 joueurs (dont 6 gardiens) qui composent le noyau sur le site officiel du club, 16 sont passés par le centre de formation des Rouches.

Des jeunes reviennent

Alors que le Standard a souvent été pointé du doigt ces dernières saisons pour le fait de laisser ses jeunes talents quitter le navire, aujourd’hui, la donne a changé.

Même si le club ne peut encore rivaliser avec les promesses faites par les grands d’Europe à ses jeunes, il parvient tout de même à en conserver les meilleurs et voit même, maintenant, certains qui avaient décidé d’aller voir ailleurs, revenir au bercail comme Thomas Mukendi, parti au Club Bruges et revenu récemment, ou encore Mamadi Diallo revenu de Genk.

Vendredi dernier, les supporters liégeois ont découvert deux petits nouveaux : Ameen Al-Dakhil (titulaire) et Olivier Dumont (monté au jeu). En interne, il se chuchote que, d’ici la fin de la saison, d’autres jeunes prometteurs pourraient encore montrer le bout de leur nez.

K. S.