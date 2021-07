Vacances nomades… chez l’habitant

De nombreux particuliers profitent de l’essor des vacances nomades pour arrondir leurs fins de mois. Sur des applications dédiées - Roadsurfer, Homecamper, France Passion, Park 4 night - ils louent leur terrain ou leurs champs aux camping-caristes en quête d’un endroit agréable où stationner pour la nuit.

C’est le cas de Nadine, qui loue le terrain adjacent à sa villa à Esparron-de-Verdon, dans une pinède, pour 6 euros la nuit par personne. "Nos enfants y campaient avec leurs copains, mon conjoint a eu l’idée de le louer il y a trois ans. Depuis, nous recevons une dizaine de demandes par mois, nous accueillons des femmes seules avec leurs enfants, des couples. Je ne cherche pas vraiment à faire du business, simplement je veux que les gens soient contents !", poursuit cette retraitée, qui propose aussi l’accès à sa piscine personnelle et à un évier pour la vaisselle et, moyennant un supplément, le petit-déjeuner.

"Le nombre de demandes de réservations a été multiplié par trois par rapport à 2020", explique Étienne de Galbert, cofondateur de HomeCamper. "Notre communauté, de plus de 500 000 membres, est en très forte progression. De plus en plus de voyageurs sont séduits par ces vacances insolites et intimistes, tandis que les hôtes-hébergeurs prennent conscience que leurs terrains peuvent créer de la valeur et générer des revenus dans un cadre légal." LdC