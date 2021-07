Walibi rouvre au début du mois d’octobre

Le 16 juillet, les parcs Walibi Belgium et Aqualibi étaient contraints de fermer leurs portes à cause des inondations importantes ayant endommagé une grande partie des infrastructures techniques du site. Mercredi, ils ont annoncé prévoir une réouverture au début du mois d’octobre, juste à temps pour sauver la saison d’Halloween. En attendant, la vente de tickets et d’abonnements reste suspendue. Les abonnements déjà vendus seront prolongés de la durée de la fermeture. Les tickets seront prolongés, modifiés ou remboursés.