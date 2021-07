En ordre dispersé. La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé mercredi après l’ouverture, peu impressionnée par une salve de résultats d’entreprises très positifs, en attendant l’issue d’une réunion monétaire de la Banque centrale américaine (Fed). Vers 16 h 15 GMT, l’indice Dow Jones lâchait 0,29 % à 34 957,89 points. Le Nasdaq avançait de 0,65 % à 14 554,39 points et l’indice élargi S&P 500 cédait 0,06 % à 4 398,69 points. Mardi, Wall Street avait interrompu cinq séances de hausse en lâchant 0,24 % pour le Dow Jones et 1,21 % pour le Nasdaq. "Il y a eu une tonne de nouvelles sur le front des bénéfices après la clôture d’hier", soulignait Patrick O’Hare de Briefing.com, citant Apple, Microsoft, Alphabet, Boeing, Pfizer et McDonald’s. "Toutes ces sociétés ont dépassé les attentes, facilement, mais la réaction du marché ne donne pas cette impression", a ajouté l’analyse. (AFP)