100 m haies

Anne Zagré est prête physiquement

Après un séjour à Mito "en mode retraite" mais qui a joué son rôle en facilitant l’absorption du décalage horaire et l’acclimatation aux conditions climatiques locales, Anne Zagré a découvert avec bonheur le "très joli" Village cette semaine. Ce samedi (3 h 45), la Bruxelloise, qui partage un appartement avec Nafi Thiam, Cynthia Bolingo et Naomi Van den Broeck, va lancer ses troisièmes Jeux avec comme objectif d’atteindre la finale après deux demi-finales à Londres et Rio. "Physiquement, je me sens bien, je n’ai plus mal au genou, détaille-t-elle. Dès les séries, il faudra être tout de suite à son meilleur niveau. Pas question de calculer." L.M., à Tokyo