3 Questions à

Marie

Et celle qu’elle est aujourd’hui

1 Quel regard sur l’adolescente que tu as été et la traversée avec le projet ?

Ce qui est marrant, c’est que l’adolescente que j’étais ne correspond plus à la personne que je suis aujourd’hui. Je vis en couple, j’élève une petite fille et… je comprends mes parents dans leurs inquiétudes en lien avec mes études et mon avenir ! Je n’avais pas réalisé à quel point on peut aussi fort s’inquiéter pour quelqu’un. Avec le recul, le regard qu’il posait sur moi et que je ressentais négativement, était une forme de bienveillance.

D’autre part, adolescente j’avais l’impression de devoir vivre des choses extraordinaires pour exister, faire des grands voyages, travailler dans la culture. Et aujourd’hui, après avoir fait des études de communication et après avoir travaillé, je me réoriente pour devenir institutrice primaire parce que j’ai réalisé que ma passion pour la culture et sa transmission, cela passerait par l’enseignement. À l’opposé de ce que je voulais faire adolescente parce que je ne voulais certainement pas être prof comme mes parents !

2 Qu’est-ce que tu retiens du projet, comment est-ce que cela t’a outillée pour l’entrée dans la vie d’adulte ?

D’abord, ça a été une énorme chance, ça m’a ouvert un champ de possibles. La chance de pouvoir se poser les bonnes questions au bon moment et d’avoir été entourée d’adultes prêts à y répondre et des jeunes avec lesquels échanger. Le meilleur des outils a été de pouvoir me connaître.

3 Et toi, comme mère d’une future adolescente, comment envisager ce passage ?

Lui dire de voyager, d’aller vers les autres, de ne se fermer aucune porte et surtout, essayer de lui faire autant confiance que possible ! Notre chance avec le projet, c’est que nous partions à l’aventure de façon encadrée, on se sentait libres et en même temps, nos parents savaient que nous étions en sécurité.

C.C.