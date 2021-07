Spécialiste Athlétisme, Boxe, Natation et Olympisme

Cynthia Bolingo souffre des ischios

Les craintes que nous avions exprimées dans nos éditions de jeudi se sont malheureusement confirmées quelques heures plus tard. Cynthia Bolingo, qui ne prend pas part aux séries du relais 4 x 400 mixte ce vendredi, a été écartée en raison d’une blessure musculaire. La Bruxelloise s’est fait mal à l’ischio-jambier lors du camp d’entraînement de Mito, et souffre d’une lésion musculaire depuis dix jours. Le COIB, qui a confirmé l’information jeudi, se dit "confiant sur le fait que cela n’aura pas d’impact sur ses performances lors des JO". Cynthia Bolingo a connu sa meilleure saison cette année, au cours de laquelle elle a établi de nouveaux records personnels sur 100 m, ainsi que sur 200 m et sur 400 m. C’est dans cette dernière épreuve que la sociétaire du RCABW est inscrite en individuel à Tokyo. Les séries sont prévues mardi prochain. Carole Bam espère bien entendu compter sur ses services également pour le relais 4 x 400 m féminin. L.M., à Tokyo