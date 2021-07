Crestan "tout petit, mais ambitieux"

"Me qualifier pour les Jeux était mon objectif de la saison. Maintenant que j’y suis, j’aimerais bien essayer de franchir un palier." Eliott Crestan continue sa progression vertigineuse. Auteur d’un hiver très prometteur, le Namurois n’a pas tardé à valider son billet pour Tokyo. À 22 ans, le vice-champion d’Europe espoirs du 800 m découvre, donc, la grand-messe du sport. "J’ai l’impression de sauter une étape. Chez les seniors, je n’ai connu que le niveau européen. Je me retrouve aux Jeux sans avoir disputé de Mondiaux d’athlétisme. Franchement, je me sens tout petit." S’il est impressionné de se savoir dans le village olympique aux côtés de "grands noms du sport", il veut sortir les crocs sur la piste. Ce samedi matin (2 h 50 en Belgique), il prendra part aux séries du 800 m avec un record personnel de 1:45.19. "Je suis là pour acquérir de l’expérience en vue des JO de Paris. Dans trois ans, je veux pouvoir réussir quelque chose de très bien. Si je passe un tour ici, mes Jeux auront été plus que réussis." D.Le., à Tokyo