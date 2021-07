AB InBev renoue avec les volumes d’avant la crise

Le brasseur belgo-brésilien AB InBev a enregistré au deuxième trimestre un chiffre d’affaires et des volumes supérieurs aux niveaux d’avant la pandémie. Les produits dépassaient ainsi de 3,2 % leur niveau du deuxième trimestre 2019, malgré les impacts du Covid-19 qui se font toujours ressentir, signale le numéro un mondial de la bière jeudi à l’occasion de la publication de ses résultats financiers. Les progressions sont logiquement encore plus importantes par rapport à l’année dernière. Les volumes totaux ont ainsi augmenté de 20,8 % au deuxième trimestre 2021 par rapport au deuxième trimestre 2020 et le chiffre d’affaires a bondi de 27,6 %, à 13,5 milliards de dollars.

Des performances qui ont cependant déçu les investisseurs : l’action a clôturé la séance sur un recul de 5,6%.

La Corona et la pils de Louvain ont brillé en Europe

L’Ebitda (résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) a augmenté de 31 % entre les mois d’avril et de juin et de 22,1 % sur l’ensemble du premier semestre. Le bénéfice sous-jacent était, lui, de 1,512 milliard de dollars par rapport aux 790 millions de dollars du 2e trimestre 2020. Sur l’ensemble des six premiers mois de l’année, cet indicateur atteint 2,606 milliards de dollars, contre 1,805 milliard un an plus tôt.

Le groupe a plus que doublé son bénéfice net au deuxième trimestre par rapport à l’an dernier, à 1,9 milliard de dollars. Sur la même période de 2020, le bénéfice net du groupe belgo-brésilien, connu pour ses marques mondiales Budweiser, Stella Artois et Corona, avait atteint 921 millions de dollars. Les produits combinés de ces trois marques ont augmenté de 26,2 % au niveau mondial entre le premier semestre 2020 et celui de 2021.

La Corona et la pils de Louvain ont particulièrement brillé en Europe, générant une croissance à un chiffre au premier semestre des trois marques mondiales, située dans la moyenne de la fourchette (4 à 6 %). Le groupe brassicole indique poursuivre sa stratégie de "premiumisation" du marché sur le Vieux Continent. Son portefeuille "premium et super premium" y représente désormais plus de 50 % des produits.

La Stella Artois est en effet considérée comme une pils de luxe à l’étranger. Une campagne de promotion a été lancée en mars en Belgique, où elle retrouve aussi des couleurs. Dans l’ensemble, les volumes en Europe au premier semestre affichent une progression à un chiffre dans la moyenne de la fourchette.

Commerce en ligne

"Le deuxième trimestre était placé sous le signe de la reprise économique. Le secteur de l’Horeca reste une de nos activités clés. Nous avons collaboré avec nos partenaires et nos clients pour assurer une réouverture de l’Horeca en toute sécurité", a commenté Fabio Sala, président AB InBev BeNeFraLux.

Parmi les axes stratégiques de développement, AB InBev investit dans la numérisation de la relation avec ses clients. Sur les six premiers mois de l’année, ses plateformes de commerce en ligne auprès des particuliers ont vu leurs produits plus que doubler sur un an. (Avec Belga)