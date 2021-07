Avec les quarts de finale dans un coin de la tête

Quel luxe ! Aux Jeux olympiques, les Red Lions ont assuré la première place de leur groupe avant même la dernière journée. Grâce à des résultats favorables jeudi, ils totalisent 5 points d’avance sur un trio qui se tient de près. Contre la Grande-Bretagne ce vendredi (14 h 15, heure belge), ne parlez pas de match amical pour les Belges qui veulent rester dans leur schéma de progression. Néanmoins, ils ont évacué une partie de la pression pour envisager avec sérénité leur dimanche capital.

"Nous n’avons pas oublié que les Anglais nous avaient battus en phase de poule des championnats d’Europe", confie Florent van Aubel. "Ce match doit nous aider à arriver dans les meilleures conditions en quarts de finale. Il est un peu particulier car nous voyons deux matchs dans ce match. D’un côté, nous affrontons la Grande-Bretagne, mais, dans un coin de notre tête, nous sommes tournés vers les quarts de finale. En tout cas, nous respecterons les Britanniques qui possèdent une grosse équipe."

La Grande-Bretagne a livré des prestations assez convaincantes à Tokyo. Les sixièmes mondiaux ont battu l’Afrique du Sud (3-1), le Canada (3-1) avant de perdre contre l’Allemagne (1-5) et de forcer un partage face aux Pays-Bas (2-2).

À l’Euro, Belges et Britanniques s’étaient affrontés à deux reprises avec une défaite 2-1 en phase de poule et victoire 3-2 en petite finale.

"J’aime leur style de jeu", explique Florent "le magicien" van Aubel. "Ils ont des individualités qui font la différence. Leur jeu est physique basé sur un ‘give and go’. Mais, tu sens que nous sommes en mission. À chaque match, nous cherchons à grandir. Notre solidarité nous aide à viser toujours plus vite, plus fort et plus haut."

Il restera à voir les 16 joueurs repris. Shane McLeod devrait faire confiance aux 16 qui joueront le quart de finale dimanche. Nico De Kerpel (cheville) pourrait donc tâter à nouveau le terrain pour reprendre le rythme. Thomas Briels vivrait alors son premier match comme réserviste.

Th. V., à Tokyo