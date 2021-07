Football Kuipers, l’arbitre de la finale de l’Euro, arrêtera après la Supercoupe des Pays-Bas

L’arbitre néerlandais de haut niveau Björn Kuipers, 48 ans, mettra un terme à sa carrière le 7 août après le Trophée Johan Cruijff, la Supercoupe des Pays-Bas, entre l’Ajax Amsterdam et le PSV. "Cela a été une belle histoire. On dit parfois qu’il faut arrêter quand on est à son apogée.", a déclaré Kuipers à De Telegraaf. Au début du mois, Kuipers a sifflé la finale de l’Euro à Wembley remportée par l’Italie au détriment de l’Angleterre. L.Ba.