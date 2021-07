Chimie Solvay relève ses prévisions

Solvay relève ses prévisions pour l’année après une croissance à deux chiffres, de 20 %, de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, annonce le groupe chimique belge. L’entreprise a retrouvé les niveaux de 2019, d’avant-crise donc, sur la plupart de ses marchés. Les volumes du mois de juin ont par exemple dépassé leur niveau de 2019. La demande a été particulièrement forte dans l’automobile, l’électronique et le bâtiment.

L’EBITDA sous-jacent (résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) du deuxième trimestre ressort à 602 millions d’euros, en progression de 47 % sur un an à périmètre et change constants. Sur l’ensemble de l’année, Solvay porte ainsi son estimation de l’EBITDA sous-jacent dans une fourchette comprise entre 2,2 et 2,3 milliards d’euros (contre 2,0 à 2,2 milliards d’euros précédemment). (Belga)