Judiciaire Un homme condamné à cinq ans de prison pour le viol de 24 prostituées

Un Gantois de 39 ans a été condamné jeudi à cinq ans de prison ferme par le tribunal correctionnel d’Anvers pour le viol de 24 femmes qui travaillaient comme prostituées. L’homme n’envoyait jamais l’argent promis en échange des relations sexuelles. Le prévenu falsifiait également des certificats médicaux pour montrer qu’il n’avait pas de MST et convaincre les femmes d’avoir des rapports sexuels non protégés. L’enquête qui a suivi a montré qu’entre 2018 et 2020, l’homme avait fait 24 victimes dans toute la Flandre. (Belga)