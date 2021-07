Prostitution en ligne La police fédérale met en garde contre l’exploitation des mineurs d’âge

La prostitution sur Internet concerne de plus en plus fréquemment les mineurs d’âge. C’est le constat partagé par la police fédérale dans le cadre de la Journée mondiale de la lutte contre la traite d’humains, ce 30 juillet. La police fédérale souhaite accentuer l’éducation des jeunes aux médias. Selon les services de police, les recruteurs engrangent en Belgique des gains estimés entre 251 et 374 millions d’euros. (Belga)