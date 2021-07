Originals (2019)

êêê Généreux, Prince l’a été. En concert bien entendu mais aussi pour ceux qu’il entendait prendre sous son aile. Après les succès des albums Purple Rain (1984) et Sign o’ the Times (1987), il a confié de nombreuses chansons à d’autres artistes : Sheila E., Apolonia 6, Vanity 6, The Family, Jill Jones, etc. Originals regroupe 15 de ces titres tels que le chanteur les a maquettés pour leurs interprètes. Dont l’incomparable "'Nothing Compare 2 U" popularisé par Sinéad O’Connor. Ces démos ont tout du travail d’orfèvre !