Football/Mercato Bruges accélère : après Nsoki, la fusée Persyn arrive

Après deux saisons passées à l’Inter Milan, le jeune Tibo Persyn (19 ans) retourne à Bruges, son club formateur. Il débarque sous la forme d’un prêt, avec une option d’achat. Réputé pour sa vitesse et son explosivité, le latéral droit était surnommé le "Zanetti belge", chez les Nerazzurri, où il n’a toutefois pas reçu sa chance en équipe première. L’arrivée de Stanley Nsoki a permis de remplacer Odilon Kossounou, parti à Leverkusen, et les négociations sont toujours en cours concernant l’ailier colombien de Boca Juniors Sebastian Villa (25 ans). Le mercato brugeois s’accélère et l’effectif prend forme. P.B.