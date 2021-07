AB InBev a bu la tasse. Parmi les nombreux résultats publiés jeudi, ceux d’AB InBev (54,85) étaient particulièrement mal accueillis (lire aussi en page 23), le titre perdant jusqu’à 8 % avant de conclure sur un recul de 5,63 %. Ceci maintenait le Bel 20 dans le rouge alors que la tendance était par ailleurs positive en Europe. Notre indice perdait finalement 0,35 % à 4 219,24 points avec huit de ses éléments en baisse. Les résultats de Telenet (31,50) et Argen-X (253,70) étaient également accueillis par des reculs de 3,02 et 1,13 %, Solvay (113,15) cédant de même 0,70 % alors qu’UCB (91,60) était en hausse de 1,42 %. Melexis (93,55) et Aperam (53,00) valaient 1,68 et 2,32 % de plus que la veille, GBL (98,78) et Ackermans (146,30) progressant de 1,33 et 1,04 %, KBC (68,44) et Ageas (45,29) de 1,30 et 1,23 %. (Belga)