"C’est très dur de devoir jeter. Même si c’était du bric et du broc, c’était leur vie, leur univers"

Il y a les machines à laver qui se sont noyées, les tables et les chaises qui ont été emportées par les flots furieux, la voiture qui a été engloutie, la vaisselle, les fauteuils, les lits, les frigos qui ont disparu… Le mobilier et l’électroménager, ça se rachète. Même si ces familles-là n’ont pas les moyens de payer autre chose que l’assurance incendie de base (pour le contenant, pas pour le contenu). Idem pour l’auto, forcément sans omnium…

"Mais le logement, c’est aussi l’endroit des souvenirs. C’est une blessure importante de perdre les jeux de quand on était petit et qu’on gardait pour ses propres enfants, ses photos, un objet qui a appartenu à un proche décédé. Contrairement au reste, cela ne se remplace pas." Christine Mahy insiste : il ne faut pas sous-estimer le vrai traumatisme que viennent de vivre ces familles. "Une maman me disait : ‘Maintenant, quand on ouvre un robinet, le petit pleure…’ On doit vraiment s’inquiéter de l’état affectif et psychologique des familles sinistrées."

Il faudra prendre du temps pour parler

Mesure-t-on assez les séquelles profondes des inondations dans les têtes et les cœurs ? Comme pour cet homme, relogé en famille avec sa femme et leurs deux enfants, qui a pris une douche le premier jour mais en est depuis incapable, tant l’eau le terrorise. "Dans l’accompagnement des personnes sinistrées, il faudra tenir compte de ce traumatisme", insiste Christine Mahy. Certains devront affronter une réalité encore plus glaçante. "Comment avoir la force de réinvestir un lieu où on a vu quelqu’un périr, à côté de soi ?" s’interroge la représentante du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté. "Il faudra prendre du temps pour parler, que les gens puissent dire et évacuer."

Les militants du RWLP vont à la rencontre des habitants des quartiers populaires les plus touchés. "On voit des personnes qui sont là physiquement, mais il y a comme un vide à l’intérieur d’elles", décrit Christine Mahy. "C’est très dur quand il faut vider et jeter ce qu’on a rassemblé comme on a pu. Même si c’était du bric et du broc, c’était leur vie, leur univers." Pour ces gens avec un petit boulot, des revenus pas au top, mettre à la poubelle les bouquins, les objets et autres petites choses prévus pour la brocante, qui devaient faire l’appoint en bout de mois, "c’est un fameux acte", poursuit Christine Mahy.

Sur le terrain, les membres du réseau ont vu et senti l’effondrement moral, l’apathie ou le stress, les colères, les peurs des enfants, des parents, des nombreuses personnes âgées "pour lesquelles il faut une attention très présente"…

Des familles devenues sans papiers

Les inondations ont souvent aussi détruit tous les papiers administratifs des familles. "Même quand le logement est ‘réhabitable’, il y a une perte d’identité et de statut. Les gens n’ont plus leurs documents d’identité, de chômage, de pension… Il faut reconstituer tous ces dossiers."

Certains avaient déjà du mal avec tout ce qui est paperasse mais qui donne accès à des droits. "Beaucoup de ces papiers ont été noyés, foutus, huilés, jetés… On ne doit pas ajouter des épreuves à l’épreuve. Il faut que les administrations aient une attitude proactive en vue de recomposer les dossiers pour les gens."

Il faut mettre des choses en place pour que chaque ménage concerné puisse être accompagné au niveau des papiers administratifs, des assurances, du Fonds des calamités, des rapports avec les propriétaires, plaide le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté.

An.H.