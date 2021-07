Gains. L’euro grimpait jeudi face à un dollar affaibli par la réunion de la Banque centrale américaine (Fed) la veille, décevant certains cambistes qui estimaient possible un signal plus fort de durcissement à venir de la politique monétaire. Vers 11 h 20, l’euro montait de 0,24 % à 1,1873 dollar pour un euro. Alors que l’inflation augmente aux États-Unis, le marché attendait avec impatience le message de la Fed, qui applique actuellement une politique monétaire très souple pour soutenir l’économie. "Le dollar a reculé après cette annonce car il y avait des paris d’investisseurs sur un message plus fort", commente Jeffrey Halley, analyste chez Oanda. "Il va probablement falloir attendre le quatrième trimestre pour recevoir un signal d’un début de resserrement, et encore plus longtemps pour que cela soit appliqué", souligne Ulrich Leuchtmann, de Commerzbank. (AFP)