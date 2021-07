Chaussée d’Alsemberg : le tronçon commerçant rénové pour les fêtes

Une des artères principales d’Uccle, la chaussée d’Alsemberg, fait actuellement l’objet de multiples travaux de grande envergure, avec des impacts conséquents en termes de mobilité.

"Mais on voit le bout du tunnel", rassure l’échevin ucclois Thibaud Wyngaard (Écolo), en charge des Travaux publics et de la Mobilité.

Il faut bien avouer que le chantier est complexe, notamment car il mobilise de nombreux acteurs (la Stib, Vivaqua, Bruxelles Mobilité). Il est en effet question de remplacer les voies de tram endommagées, de réaménager les trottoirs et également de rénover le réseau d’égouttage.

Bref, un lifting intégral qui ne peut se faire qu’en fermant temporairement des parties de la voirie.

Sur place, on voit ce grand chantier comme un mal nécessaire. "Il y avait beaucoup de trous dans la rue. Il fallait vraiment faire quelque chose… mais ça devient très long", regrette Roseline, habitante de la rue.

Pour les commercants, la pilule passe mal

Les commerces situés au milieu du chantier sont toujours accessibles à pied. Mais, auprès des commerçants, la pilule passe plutôt mal en cette période. "C’est déjà très difficile avec la crise du coronavirus. Les gens ne peuvent plus se garer devant le commerce, ni venir en transports en commun. J’ai perdu des clients", soupire Cathy, gérante du salon de coiffure OGL. "On se dit que ça sera bien plus tard. Mais en attendant il faut survivre dans un contexte déjà compliqué, et je n’ai vraiment pas envie de mettre la clé sous la porte."

Même détresse auprès de la librairie AZ Bouquins. "Sans transports en commun, les clients ne viennent plus… car les livres, c’est lourd et il faut les porter", commente la gérante, qui juge les aides reçues insuffisantes par rapport au manque à gagner. "Je crains pour la vitalité du quartier. Les gens sont tentés d’aller plus loin, à Waterloo par exemple, où il y a des places de parking."

Conscient des "nuisances de ce lourd chantier", le premier échevin ucclois demande encore un peu de patience : "Le tronçon entre Globe et Asselbergs, à savoir le tronçon le plus commerçant, devrait être terminé en novembre, à l’exception du carrefour Xavier De Bue- Alsemberg qui sera traité en juillet 2022. On aura donc pour décembre et les fêtes de fin d’année une partie commerçante entièrement rénovée, avec un espace piéton très agréable."

Concernant la partie nord de la chaussée d’Alsemberg, à savoir entre l’avenue de Floréal et la rue Vanderkindere, les travaux s’étaleront, tronçon après tronçon, le long de l’année 2022 et même début 2023.Ro. Ma