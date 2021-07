Dans la famille Dedonder, la passion du foot

Rencontre Antoine Clevers

Entre Ludivine Dedonder (PS) et le football, c’est une vieille histoire d’amour. La ministre de la Défense a été biberonnée au ballon rond. Son grand-père paternel, Jean Dedonder, a gagné la Coupe de Belgique, en 1956, avec le Racing de Tournai. Il était attaquant. "Mais dans la famille, que ce soit maman, mon père, tout le monde aime le foot." Ses parents tenaient un restaurant et, enfant, elle passait ses week-ends chez ses grands-parents maternels. Et là aussi, "il fallait toujours regarder les émissions sportives", se souvient-elle.

"Dans ma chambre, j’avais des posters d’équipes de foot. C’était un peu bizarre à l’époque. De nos jours, il y a beaucoup de gamines qui aiment le foot", raconte la Tournaisienne, amusée. Elle-même n’a jamais pratiqué en club. Seulement "à l’école, dans la cour". "Et je joue encore beaucoup avec mon fils dans le jardin. Et je peux vous dire que, quand je joue, c’est pour gagner. Dans la vie, je suis comme ça. Ce qui m’a valu, l’année dernière, de me faire une élongation…"

Bruges, Parme, le Standard…

"Enfant, j’aimais suivre plusieurs équipes, notamment Bruges, pour le beau jeu. Avec maman, quand on était à la mer pour les vacances d’été, on allait parfois à Ostende voir Bruges jouer des matchs amicaux. Je suivais aussi le championnat italien parce que, à l’époque, Georges Grün évoluait à Parme. Mais ce que j’aimais, c’était le foot avant tout." Le plaisir du jeu. Qui a fait naître une vocation.

"J’enregistrais sur des cassettes vidéo les matchs commentés par Roger Laboureur (journaliste RTBF). Puis, je les repassais en coupant le son et je m’entraînais à commenter les matchs. J’ai récemment retrouvé dans le grenier une caisse avec mes petits calepins. J’ai toujours voulu faire cela." Elle ne le sait pas encore à ce moment-là, mais, quelques années plus tard, elle intégrera Saké soirée, l’émission de la RTBF pour la Coupe du monde de football au Japon et en Corée du Sud, en 2002.

À sa sortie de l’hôpital

"J’ai commencé à m’intéresser à Marc Wilmots, reprend Ludivine Dedonder. Il jouait au Standard (de 1991 à 1996, NdlR)." À cette époque, elle tombe "gravement malade". "Maman m’avait promis que, quand je sortirais de l’hôpital et que j’irais mieux, on irait voir un entraînement du Standard. Chose promise chose due. On y est allées. J’ai pu rencontrer l’un ou l’autre joueur, notamment Marc Wilmots."

Les matchs au stade, pendant l’année, c’était à Mouscron, à deux pas de Tournai. L’équipe avait gagné ses lettres de noblesse dans les années 1990. "Pendant tout un temps, on allait au stade à chaque match." Mais "lors des congés scolaires, on allait au Standard". "Forcément, j’aimais bien le club. Mais, au-delà du foot, ma maman et moi, on créait des amitiés sur place. On aimait aller à Liège. On restait deux ou trois jours, on faisait un tour en ville et on en profitait pour aller au Standard. À l’époque, c’était facile d’aller voir des entraînements. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. J’ai essayé d’emmener mon petit garçon, ça n’a pas été possible de rentrer."

Ses débuts à la RTBF

Liège, c’est aussi l’université où elle a fait ses études d’ingénieure de gestion. Et le Standard, son premier job étudiant. "J’assistais le directeur marketing qui était Philippe Semmeling, le fils de Léon Semmeling (ancienne gloire du club), pour vendre des business seats. Ce job me donnait l’avantage d’assister aux matchs gratuitement. C’était quelque chose d’extraordinaire pour moi."

C’est aussi dans la cité principautaire qu’elle rencontre Paul Galopin, journaliste à la RTBF. "Je lui avais dit que je faisais des études d’ingénieure de gestion, mais que j’aimais le foot et que j’avais toujours voulu être journaliste sportive. Ma mère ne voulait pas que je fasse des études de journalisme parce qu’on avait pas mal de copains qui galéraient pour trouver du boulot. Comme je respecte toujours maman, j’ai fait ce qu’elle a dit. Mais dans un coin de ma tête, je gardais cette idée."

"J’ai dit à Paul Galopin : ‘Si jamais un jour vous avez quelque chose pour moi, le journalisme m’intéresse’. Je lui ai envoyé mon CV. Il m’a rappelée quelques mois plus tard pour me dire qu’il avait une petite séquence sur Fréquence Wallonie pour parler d’économie, de fonds européens. Je n’avais jamais fait cela, mais j’ai dit oui. Il m’a bien expliqué, bien épaulée. Et j’ai commencé des piges en radio."

L’épouse de Robert Waseige

De fil en aiguille, elle intègre l’équipe de l’émission télé Objectif PME, présentée par le même Paul Galopin. Puis assure la présentation d’une nouvelle émission, C’est fabriqué près de chez vous, un magazine économique.

Mais le football, encore lui, "était toujours dans un coin de ma tête". "Un moment, j’ai demandé à rencontrer Michel Lecomte (chef des sports à la RTBF). Je lui ai demandé s’il était possible de faire un stage non rémunéré. Il a accepté. Je suis allée là quelques week-ends pour suivre l’un ou l’autre journaliste. Et puis, au moment de la Coupe du monde 2002, il cherchait des femmes pour des séquences en plateau, et il m’a proposé d’en faire partie. Je faisais des petits reportages pour l’émission Saké soirée. J’ai notamment interrogé des épouses de Diables rouges. J’ai eu un bon moment avec l’épouse de Robert Waseige (l’entraîneur national). C’étaient de chouettes moments, de chouettes rencontres."

Retour à Tournai

Après cet épisode, sept années passées à Liège et deux à Bruxelles, elle retourne à Tournai. Le mal du pays. L’envie de se rapprocher de sa famille. "Avec l’émission Saké soirée, j’avais quelque part réussi à réaliser mon rêve d’enfant. C’est quelque chose d’assez rare, je crois. J’avais l’impression que la boucle était bouclée."

Elle saisit l’opportunité qui lui est faite d’entrer au cabinet du ministre wallon Michel Daerden (PS). Le tournant de sa carrière. Elle y restera quatre ans (2002-2006). En parallèle, elle travaillera encore le week-end pour l’émission sportive de la télévision locale Notélé, d’abord pour des reportages, puis à la présentation. Elle raccrochera définitivement le micro à l’occasion du scrutin communal de 2006, son tout premier rendez-vous électoral.