Des hôtels et restaurants tournent au ralenti, faute de bras

Reportage Laure de Charette Envoyée spéciale dans le sud de la France

Difficile de trouver plus bel endroit que l’immense terrasse de l’hôtel Intercontinental pour prendre un verre à Marseille. La vue sur le Vieux-Port et Notre-Dame-de-la-Garde est à couper le souffle. Mais cet été, pour la première fois de l’histoire du palace cinq étoiles, les clients extérieurs à l’hôtel ne pourront pas y déjeuner le midi ni y boire un cocktail le soir. "Nous sommes dans une situation complexe liée à la crise sanitaire", nous explique Leslie Cherfils, sa directrice. "L’Intercontinental emploie 200 personnes l’été. Début juillet, il m’en manquait 36. Nous avons remué ciel et terre et réussi dix recrutements. Mais 26 postes restent à pourvoir, en cuisine, à la plonge, au service", soupire-t-elle.

Partout en France, des responsables d’hôtels, de paillotes, mais aussi de campings, casinos, discothèques, fonctionnent au ralenti cet été, faute de bras. Mi-mai, quand les restaurants ont rouvert, 100 000 salariés manquaient à l’appel, selon les organisations représentatives du secteur.

Directrice et veilleuse de nuit

"Dans un hôtel à la Joliette, la directrice ne trouve pas de veilleur de nuit, donc elle se charge des nuits elle-même… Elle n’a jamais fait ça !" nous explique Nicolas Guyot, vice-président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) des Bouches-du-Rhône. Nous le rencontrons sur le Vieux-Port délicieusement ensoleillé de Marseille, dans son charmant 3 étoiles baptisé l’Hôtel Carré. Pourquoi une telle pénurie de main-d’œuvre ? "Les saisonniers ont compris que l’avenir était incertain dans nos métiers et qu’ils pouvaient trouver des horaires et des conditions de travail plus sympas ailleurs. Certains préfèrent aussi toucher le chômage partiel plutôt que revenir au travail."

Vu la situation, il se démène, plus que jamais, pour trouver des nouvelles recrues, pour les former sur le tas et pour les chouchouter. "Il faut désormais être aux petits soins, écouter leurs maux, les remotiver en permanence. Le salaire et un simple merci ne suffisent plus. J’ai même organisé la ‘soirée des personnels’ avec des confrères hôteliers pour les remercier, les valoriser." Et envisager une hausse de leur paie ? "Je ne veux pas me lancer dans la guerre des salaires. C’est déjà 35 % de mes charges. Si je revois le salaire à la hausse, soit j’augmente le prix des chambres, soit j’ai un trou dans la raquette…"

Sur la Côte d’Azur aussi, le manque de bras impacte le secteur. Les exemples ne manquent pas, même si certains préfèrent que leur nom ne soit pas cité. À Saint-Raphaël, plusieurs hôtels n’ont pas pu ouvrir leur restaurant gastronomique. À Fréjus, des restaurants doivent fermer deux jours par semaine, au lieu d’un, en pleine saison. Dans l’arrière-pays, une table gastronomique qui sert normalement 70 couverts par jour, en deux services, est contrainte de réduire la voilure à une quarantaine de clients quotidiens. Un restaurant réputé a dû simplifier sa carte : seulement trois entrées, trois plats, trois desserts. Ces décisions crève-cœur visent à maintenir la qualité du service et le bien-être des employés, quitte à se priver d’un surcroît de chiffre d’affaires.

Recrutement "mi-juin"

À Bandol, sous un ciel bleu azur à faire rêver, de nombreux vacanciers déambulent en cet après-midi du mois de juillet, entre le sable blond de la plage, le front de mer bordé de glaciers et d’échoppes et ses ruelles pavées piétonnes. À l’Auberge du Port, une institution fondée en 1971, Jean-Pierre Ghiribelli, le patron, nous reçoit. Il est 15 heures, la grande terrasse du restaurant, truffée de canapés aux gros coussins rayés bleu et blanc, est encore bondée. Lui aussi connaît "une saison difficile", avec encore cinq postes à pourvoir, en cuisine et en salle. "D’ordinaire, on signe les contrats des saisonniers mi-mars. Là, on a dû attendre les décisions très tardives de l’État et on n’a pu commencer à recruter que mi-juin, soit quinze jours avant l’afflux de clients ! Ça a déstructuré notre saison."

Également président de la fédération hôtelière UMIH du Var, il rappelle que 45 000 postes ne sont pas pourvus en Provence-Alpes-Côte d’Azur chaque année. "La pandémie n’a fait qu’accentuer un problème récurrent." Lui aussi insiste sur la nécessité pour les patrons de garantir un confort de travail accru aux employés. "Ces fauteuils que vous voyez, je les ai choisis l’an dernier car leurs pieds ne dépassent pas sur les côtés ; c’est important pour la sécurité des serveurs et des runners." Et puis, insiste Jean-Pierre Ghiribelli, "je leur parle un langage de confiance, j’essaye de les faire progresser, de les valoriser et de les récompenser".

Dans une ruelle voisine, à Bandol, un restaurant-pizzeria affiche une drôle de pancarte : "Du 1er juillet au 31 août, pas de pizzas le midi." Renseignements pris, le pizzaïolo est parti après un service, sans crier gare. Impossible pour le patron de le remplacer au pied levé…