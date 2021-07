Deux barrages de castors seront démolis à Bovigny

Gouvy Ils menacent la stabilité d’un pont et risquent d’entraîner l’inondation d’un chemin forestier.

Les barrages de castors situés en aval et en amont du pont des Moutons à Bovigny seront démolis. C’est ce qu’a annoncé, au récent conseil communal de Gouvy, l’échevin des Travaux Michel Marenne.

Le 23 juin dernier, Louis Annet, conseiller de la minorité, avait interpellé le collège à propos du risque d’inondation d’un chemin forestier proche de la N68 en direction de Beho et du Luxembourg. Un chemin emprunté par des promeneurs et unique accès à certaines parcelles agricoles et forestières.

Des travaux d’égouttage

Cette interpellation faisait suite à l’envoi d’un courrier, en mars dernier. Courrier dans lequel le mandataire relevait que des barrages construits par des castors risquaient de mettre à mal la stabilité du pont qui enjambe le Glain. Il indiquait, par ailleurs, qu’un pilier central de ce pont se dégradait dangereusement et qu’en cas de rupture un mini-tsunami pourrait se produire.

"La demande de dérogation a été acceptée", a précisé l’échevin Michel Marenne, mercredi soir. "La Région wallonne a autorisé la démolition de deux barrages, l’un en aval, l’autre en amont du pont des Moutons. Cette dérogation est accordée pour une période de cinq ans. Le plus gros barrage, en amont, ne sera pas démoli. Les travaux seront pris en charge par la Province de Luxembourg."

Le conseil communal a, par ailleurs, marqué son accord sur les travaux d’égouttage et de réfection de voiries planifiés à Gouvy village dans le cadre du Plan d’investissement communal 2019-2021. Ils s’accompagneront du renouvellement de la distribution d’eau. Le prix s’élève à 1 354 877,53 euros.

Le projet de hall sportif est revenu sur la table du conseil dans la foulée du feu vert donné par les participants à la consultation citoyenne. La gestion sera assurée par une Régie communale autonome. L’auteur de projet réalisera le plan financier. Le dossier sera déposé en septembre.N.L.