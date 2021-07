Eugène Mathy : "Les planètes sont alignées"

Entre l’équitation belge et les Jeux olympiques, l’histoire est belle, mais elle pourrait être encore plus belle. Les cavaliers attendent depuis les Jeux de 1976 une médaille. "Au début, aux Jeux, les cavaliers olympiques étaient issus de l’armée, reprend Eugène Mathy, le président de la Fédération équestre de Belgique. Ensuite, nous avons surtout vu des civils bourgeois. L’image est restée alors que l’équitation s’est démocratisée."

Aujourd’hui, l’équitation belge est dorée. Sauf aux JO. "Nous avons des titres de champions du monde et d’Europe. Rien aux Jeux. Je n’ai aucune explication. Pourtant, une médaille à Tokyo nous ferait du bien. En 1976, notre médaille avait suscité beaucoup de vocations. Le tournoi olympique est capital car il est regardé par tout le monde, pas juste des cavaliers."

Aucune place au hasard

Eugène Mathy serait vraiment déçu si ses ambassadeurs ne ramènent rien en Belgique. "En 1976, nous avions des cavaliers en forme, mais des chevaux moins bons. Aujourd’hui, tout s’est professionnalisé. Nous avons mis les moyens pour suivre le bon convoi. Nos athlètes sont fit. Ils ont une belle expérience. Ils ont déjà gagné de grands titres. Jérôme Guéry incarne cet esprit professionnel. Grégory Wathelet aussi. Ils ont des entraîneurs physiques. Ils travaillent avec leurs chevaux qui sont encadrés de manière très minutieuse. Rien n’est laissé au hasard. À Rio, Jérôme aurait pu revendiquer une médaille. Il était encore un débutant. Là, il est arrivé à maturité. Les Jeux de Tokyo sont ceux que nous abordons avec le plus d’ambition. Depuis 2019, nous avons tant de victoires et de podiums dans les plus grandes courses. Aux JO, le niveau est moins relevé. Le podium est plus ouvert. Les planètes sont alignées comme jamais. Si nous ne prenons pas de médaille, je me demande ce qu’on peut faire de plus."

Th. V., à Tokyo