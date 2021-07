En hausse. La Bourse de Paris a fini dans le vert jeudi (+0,37 %), se rapprochant de ses plus hauts annuels à la faveur du message accommodant délivré par la Fed la veille, de bons résultats d’entreprises et d’une accalmie du côté de la Chine. L’indice vedette Cac 40 a pris 24,46 points à 6 633,77 points. Après un début de semaine marqué par l’attentisme, "les esprits libérés par la Fed ont permis au Cac 40 de repasser au-dessus des 6 600 points", souligne auprès de l’AFP Andrea Tuéni, analyste chez Saxo Banque. De son côté, l’indice Eurostoxx 50 a terminé sur un gain de 0,39 % à 4 119,03 points. Ailleurs en Europe, la tendance était également globalement positive, à l’image des gains de 0,45 % du Dax à Francfort à 15 640,47 points et de 0,88 % du Footsie à Londres à 7 078,42 points. (Avec AFP).