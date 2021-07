Éviter l’effet tsunami

Frappée par les torrents, la Wallonie doit maintenant se relever et se reconstruire. Moralement, cela sera difficile. Matériellement aussi. Reloger des milliers de familles représente un enjeu logistique, social et budgétaire inouï. On dénombre tant de personnes déjà touchées par la pauvreté et l’isolement. Elles ont souvent tout perdu, alors qu’elles n’avaient déjà presque rien. Afin d’éviter que ces gens ne soient des éternels perdants, une vague de solidarité s’impose. Pas seulement aujourd’hui ou demain, mais dans le temps. Le temps de reconstruire leurs habitats et les mettre à l’abri de la misère. Au-delà de l’effroi des images, de notre stupeur, de notre compassion et de nos larmes, évitons que la solidarité actuelle ne soit qu’un tsunami. Soit un moment fort, émouvant, mais extrêmement court. Trop court. Car les besoins matériels, humains et financiers s’annoncent immenses à court, moyen et long terme.

Et l’après-confinement n’arrange rien. On observe des pénuries et de l’inflation. Pénuries en logements abordables et en matériaux. L’inflation des coûts de construction, de l’électroménager et des véhicules aggrave une situation déjà désespérée. À cette détresse matérielle s’ajoute une fatalité humaine, celle de perdre ses repères. Voir sa vie s’échapper, ses amis déménager, ses souvenirs emportés par les flots et ses habitudes chamboulées pèse sur les plus modestes qui se contentaient déjà de peu.

Face à ce triste tableau, il y aura des observateurs. Mais aussi des acteurs, car chacun à son niveau peut tendre la main ou se retrousser les manches pour y apporter quelques éclaircies. Les assurances, en intervenant en extrême urgence ; l’administration, en facilitant toutes les démarches des sinistrés ; les élus, en intervenant efficacement ; mais aussi chacun d’entre nous qui avons été épargnés par les torrents. Les dons, l’énergie et les compétences de chacun peuvent transformer ces paysages apocalyptiques en horizons d’espoir. Dans toute catastrophe, la solidarité est nécessaire. Impérative même.