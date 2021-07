"Il faut enfin mettre le paquet pour reloger les plus pauvres"

Entretien Annick Hovine

À Verviers, Pepinster, Chaudfontaine, Namur ou Dinant, les inondations ont touché durement de très nombreuses familles qui avaient déjà du mal à joindre les deux bouts. "On sait que dans la majorité des localités impactées, ce sont les gens à revenus modestes voire pauvres qui ont subi le pire", indique Christine Mahy, secrétaire générale et politique du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP). "Ce n’est pas un hasard. C’est parce qu’ils n’ont pas le choix de se loger mieux. Les logements moins chers sont toujours moins bien localisés, moins confortables, plus petits, plus fragiles, dans des zones où il y a plus de danger."

On parle de personnes qui, pour une partie d’entre elles, n’avaient déjà pas "ce qu’il faut" avant les intempéries, insiste Mme Mahy. Sur le terrain en permanence depuis les intempéries dévastatrices, les militants du RWLP sont à l’écoute du vécu et des besoins de ces familles. "Un monsieur me l’a dit comme ça : ‘On n’avait déjà rien. Maintenant, on a moins que rien’. C’est vraiment terrible…"

Dans le trop peu de tout…

Dans l’urgence - qui dure toujours… -, on entend répéter : la priorité, c’est de trouver un toit pour tous les sinistrés. "C’est vrai, mais il va falloir aussi très vite se demander : à quel prix pour ces personnes ? Les aides immédiates devraient absolument empêcher un appauvrissement accru, mais aussi éviter de noyer les gens dans la paperasserie, ce qui peut entraîner des pertes de droits ou de revenus", insiste la secrétaire générale du RWLP.

Le risque existe (lire ci-contre). Christine Mahy salue la création par le gouvernement wallon d’un "commissariat général à la reconstruction", installé mardi pour une durée d’un an (renouvelable). Mais cela ne dissipe pas les craintes que "les gens qui sont dans le trop peu de tout soient de nouveau les perdants de l’histoire".

Tout est chamboulé

Le défi du (re)logement est immense. "Au-delà d’un toit, un logement, c’est une inscription dans un quartier, c’est habiter quelque part. C’est avoir des liens avec des crèches, des écoles, des lieux de formation… Pour les personnes plus âgées ou plus isolées, cet endroit où on joue aux cartes, ce café où on a l’habitude de boire un thé ou une bière, c’est très important."

Le délogement, le temps nécessaire pour que l’appartement ou la maison qu’on loue soit remis en état, risque pour certains de durer des mois. "Cela va être compliqué de reloger tous les ménages dans leur périmètre de vie. Parce qu’il n’y avait déjà pas assez de logements", souligne-t-elle.

Sans compter les problèmes de surcoût quand la location temporaire est plus chère que le loyer habituel. Pour ne pas se mettre mal avec le propriétaire, croisant les doigts pour réintégrer à terme leur logement, certains n’osent pas rompre le bail pour cause de "force majeure"…

Mais que se passera-t-il, dans six mois ou dans un an, après la réhabilitation des lieux par le propriétaire ? "Il faudra voir le prix du loyer. Comment veiller à ce qu’il reste le même, pour que les gens aient la capacité de l’assumer ? Les voisins, l’environnement, les services de proximité, qui ont aussi été touchés, auront peut-être été délocalisés. Tout est chamboulé."

Les "petits locataires" chassés ?

Certaines familles ne retrouveront jamais leur nid, parce que l’immeuble est déjà à terre ou doit être démoli et rasé, avant éventuelle reconstruction. "Où iront ces gens ? Beaucoup de sinistrés ne sont pas propriétaires de leur logement. Le cas échéant, si on ne peut pas reconstruire à cet endroit, c’est le propriétaire qui sera exproprié. Le locataire ne le retrouvera peut-être plus. À quel endroit va-t-on reconstruire ? Qu’est-ce qui sera reconstruit ? Pour quelle valeur ? La spéculation immobilière ne va-t-elle pas chasser ces ‘petits’ locataires ?" interroge Christine Mahy. Les questions s’empilent plus vite que les réponses.

Pour le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, il s’agit là d’un point d’attention majeur et structurel. "La majorité des gens étaient déjà appauvris. Soyons clairs : ils n’en portent pas la responsabilité. On ne réussit pas à éliminer la pauvreté parce que les revenus sont trop bas comme les allocations de remplacement, que le statut de cohabitant appauvrit et qu’il n’y a pas de logements sociaux en suffisance. C’est la responsabilité de la société et de l’État de ne pas être arrivés à régler cela. Au contraire, on est dans une ‘chronicisation’ dramatique de la pauvreté. Ce n’est pas parce que les gens le veulent ! Et puis, arrive cette épreuve terrible des inondations. Il ne faudrait pas que les personnes appauvries subissent une troisième peine : être les oubliés de la reconstruction."

Il faut prendre cette question en considération immédiatement, ajoute Christine Mahy, pour ne pas ajouter au drame vécu par ces familles la gentrification ou la délocalisation forcée.

"On doit cela à ces familles"

"Est-ce qu’on va mettre le paquet pour que ces gens soient relogés dans des conditions payables compte tenu de la pauvreté dans laquelle on les laisse ?" poursuit la responsable du RWLP. "C’est maintenant que la Wallonie doit montrer sa volonté vertueuse de soutenir ces personnes, pour qu’elles ne se retrouvent pas dans le ‘encore moins bien’ mais dans le mieux. Cette question sociale doit être dans les têtes chaque fois qu’on aborde les questions de reconstruction ou de réaménagement du territoire. Sinon, ce seront une fois de plus les oubliés. Comme c’était déjà le cas lors de la crise sanitaire, les inondations révèlent ce qui était sous le boisseau. On a le nez dessus. Cette situation impose de regarder enfin la vulnérabilité, la pauvreté, l’absence de statut de façon transversale. Il faut se saisir du drame des inondations pour régler par le haut la situation des ménages les plus pauvres de Wallonie. On doit cela à ces familles auxquelles on n’a pas été capables plus tôt d’assurer des conditions de vie plus sûres."