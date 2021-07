"Ils connaissent l’Espagne par cœur"

1 Une prestation solide.

Les Red Lions ont déroulé face au Canada. Il n’y a pas d’autres mots. Les Canadiens étaient faibles. Les Belges manipulent beaucoup. Ils baladent leurs adversaires. Ils finissent par les épuiser. J’ai vu une équipe vraiment appliquée tant défensivement qu’offensivement. Je suis impressionné par leur capacité à faire tourner cette balle si vite qu’ils finissent toujours par se créer une entrée de cercle intéressante. Leur jeu est si beau, rapide et puissant que cela paraît trop beau pour être vrai.

2 Les Britanniques sont costauds.

J’ai été surpris par le niveau des Anglais. Les Belges gagneront ce dernier match de la phase de poules. D’ailleurs, c’est excellent d’avoir encore un tel match avant le grand quart de finale. Là, ils restent sur deux adversaires plus faibles. Les Sud-Africains et les Canadiens ne leur ont pas vraiment posé de problèmes. Face à la Grande-Bretagne, ils vont devoir être très solides. Bref, je vois une préparation idéale pour dimanche. Les Britanniques sont agressifs dans les duels. C’est ce qui leur a manqué lors des deux dernières rencontres.

3 De Kerpel jouera plus que probablement.

Shane McLeod gère très bien son groupe. Il a donné du temps de jeu à Meurmans. Il a gardé Briels dans le projet. Il a aussi bien géré les blessures. Boon est revenu progressivement. Il ne fera que monter en puissance. Quant à De Kerpel, il jouera certainement. S’il est remis à 90 %, il sera aligné car il aura besoin de toucher le terrain avant les matchs à élimination directe. Le staff ne prendra aucun risque. S’il ne joue pas, c’est qu’il n’est vraiment pas en état.

4 Je préfère l’Espagne en quarts.

Les Red Lions sont déjà assurés de leur première place. Ils éviteront l’Australie et l’Inde. Personnellement, je préfère les voir en quart contre l’Espagne. Ils connaissent par cœur tous les Espagnols. Ils les ont affrontés à de nombreuses reprises ces dernières années. Le noyau espagnol me paraît plus abordable sans leur manquer de respect. Ils ont un bon pc avec Quemada. Ils ont de bons joueurs, mais on ne parle plus de l’Espagne de Pol Amat. Les Belges ont les qualités physiques et mentales pour battre l’Espagne, l’Argentine ou la Nouvelle-Zélande.