L’affaire des rayons vides s’envenime chez Delhaize

Des rayons à moitié vides, surtout les frigos abritant légumes, plats traiteurs, sandwiches, charcuterie et crémerie. "Ou qui se remplissent trop tard, après le rush des clients", ajoute le gérant d’un Proxy Delhaize de Bruxelles. "Mais il n’y a pas que le frais qui pâtisse des problèmes logistiques et d’approvisionnement du groupe Delhaize, renchérit le patron d’un AD Delhaize du Brabant wallon. Les rayons boissons sont aussi touchés, mais cela se voit moins car c’est plus facile à camoufler." "Certaines routes souffrent plus que d’autres, précise un de ses homologues hennuyers. Pour peu qu’il y ait un ou deux points de vente à livrer avant le vôtre, les retards s’accumulent." Le résultat est toutefois le même : "On est limités en volume. On reçoit peu de marchandises ou en retard. Il y a des ventes qui se perdent et cela touche notre rentabilité. On est à bout de patience."

Une mauvaise humeur qui vaut aussi pour les affiliés néerlandophones. L’Unizo qui les représente a d’ailleurs été un pas plus loin, menaçant de porter l’affaire en justice. Ce qui n’est pas (encore ?) la position des francophones de l’Aplsia, l’Association professionnelle du libre-service indépendant en alimentation.

Inondations et effets collatéraux

Par contre, les demandes de compensations effectuées à titre personnel battent leur plein. Raison pour laquelle nos interlocuteurs franchisés ont demandé à garder l’anonymat, ne voulant pas se mettre leur partenaire à dos. Partenaire qui les comprend tout à fait, mais ne veut pas régler ses comptes dans la presse, s’en tenant à ce seul commentaire officiel : "La priorité de Delhaize est de répondre aux besoins de ses clients, des magasins affiliés et des supermarchés. Delhaize met tout en œuvre pour rétablir la situation logistique, qui a été affectée par plusieurs facteurs, notamment les inondations et leurs effets collatéraux sur la chaîne d’approvisionnement. Un rétablissement progressif est attendu à court terme."

Accumulation de mauvais choix stratégiques

Si la situation a empiré ces derniers jours, les inondations, quand bien même ont-elles touché plusieurs provinces du pays, ne sont pas seules en cause. "Cela fait trois ans que l’on souffre de problèmes d’approvisionnement sans avoir de visibilité sur l’avenir, ajoute le gérant de l’AD Delhaize brabançon. Avec des hauts et des bas." "Cela ne veut pas dire que la situation actuelle n’est pas grave. Elle l’est, insiste son collègue du Hainaut. Il y a eu dans le passé une accumulation de mauvais choix stratégiques (informatiques, logistiques, gestion des dépôts) dont est victime le management actuel. Au moindre grain de sable - une surcharge de travail dans les entrepôts quand il y a un jour férié pendant la semaine, un souci dans la préparation des commandes, un pic de volume, de la neige sur les routes… -, le système se grippe et cela dérape. Et pas seulement lors de grosses difficultés comme les inondations ou le Covid. Le souci, c’est qu’en trois ans, le groupe n’a toujours pas trouvé de solution structurelle." Et ce n’est pas lié, selon lui, à l’agrandissement du parc de magasins de l’enseigne. Mais peut-être, reconnaît-il, à des difficultés dans le recrutement de chauffeurs ou dans l’agrandissement de la flotte de camions.

Et les affiliés, même si ce ne sont qu’eux qui nous répondent, ne sont pas les seuls à se plaindre. "On est plus réactifs que les intégrés, mais eux aussi ont des problèmes d’approvisionnement. Voire plus ! Car tant qu’il le peut, Delhaize privilégie ses affiliés."

C.M.