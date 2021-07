Lara de Liedekerke de Pailhe : "Je marche aussi dans le crottin"

David Lehaire Envoyé spécial à Tokyo

Le généreux soleil qui brille au-dessus de Tokyo ce jeudi matin renforce l’éclat de ses cheveux blonds. Le sourire qu’elle cache derrière le masque obligatoire en dit long sur son bonheur. "Je suis ravie d’être ici. J’ai loupé les Jeux olympiques de Londres parce que mon cheval s’était blessé et ceux de Rio parce que j’étais enceinte."

Lara de Liedekerke de Pailhe entame ce vendredi le concours d’Eventing. Il comprend du dressage, du cross et du jumping. Elle veut qu’on la voie comme une concurrente égale à toutes les autres. "Si je suis ici, c’est parce que j’ai travaillé dur et obtenu des résultats", assène-t-elle.

Pourtant, le COIB la renseigne officiellement comme "comtesse". "J’en ai le titre parce que je suis née avec. Pas parce que je me considère comme telle, assure-t-elle. Ça m’ennuie un peu que l’on ait communiqué de la sorte. Les gens vont se dire que je bois du champagne et mange des petits fours toute la journée. Ce n’est pas du tout le cas. Je marche aussi dans le crottin."

Un aboutissement

Cette femme élégante de 33 ans vit depuis cinq ans au château d’Arville, fondé il y a quatre cents ans, dans la région namuroise. "Je comprends que cela intrigue, que ça fasse un peu rêver, mais j’ai habité durant vingt-cinq ans dans une maison normale à Rosières, dans le Brabant wallon."

Elle n’aime pas mettre en avant ses origines ni s’attarder sur l’arbre généalogique de la famille. Pas qu’elle est gênée de son histoire, non, juste qu’elle est humble et n’en voit pas trop l’utilité. "Oui, je suis née du bon côté, concède-t-elle. Mais ce n’est pas ma faute."

En parlant d’arbre généalogique, il remonte jusqu’en 1301 et fait mention de chevaliers et de ministres. Aujourd’hui, elle avoue ne pas très bien savoir combien elle a de cousins et cousines. Les de Liederke ont leurs propres armoiries avec trois lions. "Oui, je sais que mon histoire peut faire penser à celle d’une princesse mais je n’aime pas trop que l’on insiste là-dessus. Moi, je vis et m’entraîne pour pratiquer le sport au plus haut niveau."

Et cette participation aux Jeux constitue l’aboutissement de sa connivence avec son cheval, Alpaga d’Arville. "Les gens ne se rendent pas forcément compte à quel point la relation entre nous doit être bonne pour obtenir des résultats. Je considère mon cheval comme mon partenaire et il faut réussir à créer une osmose entre les deux. Ici, je vais voir comment il réagit aux fortes chaleurs. On a tout fait pour qu’il soit en forme, mais cela reste une inconnue."

Très décontractée, elle prend congé de nous, sans omettre de nous remercier pour "l’attention". Elle s’en va poursuivre sa préparation dans la modeste chambre qu’elle occupe au sein du village olympique. Loin de la vie de château.