L’art olympique de transformer l’or en argent

Une des particularités des Jeux olympiques est, en théorie, l’absence de prize money. Officiellement, les meilleurs de chaque discipline ne sont, en effet, récompensés que par des médailles et des diplômes. Dans les faits, il convient néanmoins de nuancer l’aspect purement "bénévole" des champions. La plupart des comités olympiques nationaux attribuent en effet des primes à leurs athlètes en fonction de leurs performances. Chaque médaille a ainsi son tarif, parfois important. Cinquante mille euros pour une victoire en Belgique. Et puis, parallèlement, il y a aussi - et surtout - le salaire virtuel de la notoriété et de l’image. Une victoire olympique permet à un athlète d’ajouter une ligne à son palmarès mais également à son C.V. Et à l’heure de négocier un contrat de publicité ou de merchandising, l’or se transforme alors en argent sonnant et trébuchant. Ne soyons pas dupes. Certes, aux Jeux, comme au temps du baron Pierre de Coubertin, l’important est toujours de participer. Mais, pour les héros des stades, gagner est aussi devenu une priorité, à la fois dans le sens sportif et financier du terme. C’est ce qui explique d’ailleurs les présences à Tokyo de plusieurs stars de la NBA en basket, de l’ATP Tour en tennis ou du PGA Tour en golf. Autrefois réservés aux amateurs, les Jeux sont désormais le rendez-vous branché des superprofessionnels. Parce qu’une médaille, ça n’a pas de prix. Enfin presque…