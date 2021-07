Le bleu du ciel pour réinventer son entreprise

CEO de Wooclap, Sébastien Lebbe nous livre sa conception singulière des vacances entre repos et réinvention.

Étymologiquement, le mot "vacances" vient du verbe latin vacare qui signifie être libre, être inoccupé. Être en vacances, c’est posséder du temps libéré du temps de travail. Mais, quand le travail est un plaisir, sa frontière avec les vacances devient poreuse…

Sébastien Lebbe, CEO de Wooclap, est un véritable passionné de sa société, qui enchaîne les succès depuis sa fondation en 2015. "Avec Jonathan [Alzetta, cofondateur de l’entreprise NdlR] nous n’avons pas pris beaucoup de vacances depuis la fondation de Wooclap. On était passionnés par ce que l’on faisait et puis on n’avait pas énormément de fonds."

Consolidation du savoir

Wooclap est une entreprise partie d’un constat. Les étudiants ne sont pas attentifs en auditoire car leur mode d’apprentissage y est passif.

En proposant une plateforme numérique au professeur, Wooclap fournit les moyens de créer une interaction stimulante entre le tenant du savoir et ceux qui sont tenus de l’apprendre. Le professeur peut ainsi, par exemple, poser une question sur l’interface et obtenir instantanément sur l’écran projeté les résultats de ses étudiants interrogés. L’objectif est de dynamiser les cours ou encore les formations via la participation active.

Basée sur la neurologie, la plateforme a pour objectif de fournir des conditions d’apprentissage perfectionnées. "Les quatre piliers pour un apprentissage amélioré sont l’attention, l’engagement actif, le feedback et la consolidation du savoir."

La consolidation du savoir est partiellement basée sur le respect du repos dont a besoin la mémoire pour être la plus performante. "Des études ont démontré que l’apprentissage est bien meilleur chez les étudiants qui travaillent peu longtemps mais fréquemment en respectant leur sommeil."

Pour Sébastien Lebbe, "les vacances au sens du repos entrent clairement dans la catégorie consolidation".

En réalité, le repos que l’on assimile au sommeil ou aux vacances n’en est pas vraiment un : "Le cerveau continue de fonctionner pendant le sommeil, et particulièrement la mémoire."

Imagination créatrice

Si les vacances ont la vertu de reposer tout en consolidant, elles ont aussi un rôle actif à tenir. Elles sont un excellent stimulant pour l’imagination. "Je vais m’installer devant un paysage calme au soleil avec une feuille blanche et un crayon."

Les vacances lui permettent de redessiner la trajectoire de son entreprise en étant créatif. Elles lui confèrent avant toute chose cette caractéristique de l’entrepreneur, qui est "quelqu’un qui avec des nouvelles idées est capable de faire des choses différentes".

La relaxation à la Costa del Sol

À présent que l’entreprise est lancée, Sébastien Lebbe peut se permettre "de prendre trois semaines de vacances" à la Costa del Sol, dans le sud de l’Espagne. Un besoin "de se relaxer" et de "prendre du temps pour soi" s’est fait sentir au fil des années passées à la tête de l’entreprise.

Mais, que l’on ne l’y prenne pas, là où les collines plongent doucement dans l’eau salée, il reste attentif aux enjeux contemporains. Préoccupé par le rôle qu’ont à tenir les entreprises dans le changement climatique, il souhaite lire et se renseigner sur ce sujet d’actualité. "J’attache beaucoup d’importance à la rigueur de n’affirmer quelque chose qu’après consultation de gens qualifiés." En effet, l’entreprise est bardée de neurologues et de pédagogues à même de déployer des produits très performants car basés sur des données fiables. Des vacances entre repos et réinvention, disions-nous.

Des aventures alpines

En hiver, Sébastien Lebbe se rend plutôt au ski. S’il a participé une fois à un voyage estudiantin organisé dans les Alpes, il se fait désormais adepte de l’aventure entouré de grands amateurs. Ce qu’il préfère, c’est "grimper à pied et se retrouver dans des endroits où personne n’a jamais été auparavant. Quel plaisir que de redescendre en laissant ses propres traces". Comment mieux dire l’esprit de l’entrepreneur qui tente solitairement de trouver de nouvelles voies à explorer, de nouvelles idées à tenter ?

Et ce ne sont pas les idées qui manquent pour cette entreprise qui ne connaît pas la crise. Alliée au pouvoir algorithmique, l’entreprise veut développer une nouvelle plateforme (intitulée Wooflash) qui permettrait de personnaliser l’apprentissage en fonction de la situation de l’apprenant.

L’entreprise fondée en 2015 est une véritable histoire à succès. Se déployant initialement au sein de l’Université UCLouvain, la plateforme qu’elle a développée est désormais utilisée par plus de 500 000 enseignants ou formateurs à travers le monde. Avec "une croissance annuelle à trois chiffres" ainsi qu’une implantation outre-Atlantique de plus en plus ancrée, la "jeune pousse" belge a de beaux jours devant elle.

A.J. (st.)