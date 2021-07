Le centre de vaccination du Heysel va fermer : "C’est un peu triste"

Reportage Aurélie Demesse

Une file commence à se former à l’entrée du centre de vaccination du Heysel, à deux pas de l’Atomium à Bruxelles. La cadence s’intensifie légèrement sur le temps de midi. Malgré le ralentissement observé en été, le site ne désemplit pas. "J’ai vacciné 200 personnes par jour la semaine passée", signale un infirmier, entre deux injections.

Depuis son ouverture à la mi-février, le centre connaît un rythme soutenu grâce à ses dix lignes de vaccination. Le cap des 250 000 doses, soit près d’un quart des 1 153 000 doses administrées en région bruxelloise, devrait d’ailleurs être dépassé le 2 août.

Pourtant, le Palais 1 du Heysel s’apprête à accueillir à nouveau des événements et à reprendre une activité normale. La Région de Bruxelles-Capitale a en effet décidé de fermer six de ses dix centres de vaccination d’ici septembre, en commençant par celui du Heysel. Seuls les centres de Molenbeek, Forest, Pacheco et Woluwe-Saint-Pierre resteront ouverts jusqu’à fin octobre.

Changement de stratégie

"On aurait espéré vacciner beaucoup plus", admet Emin Luka, le COO de Brussels Expo, qui avoue avoir été un peu surpris par l’annonce de la fermeture. "Le 9 août, c’est la dernière journée. On l’a appris il y a un petit mois", ajoute-t-il ensuite, expliquant que le Palais 1 avait été initialement mis à disposition de la Région bruxelloise, de façon gratuite, jusqu’au mois de novembre. La décision de la Cocom peut en effet surprendre.

Si la Belgique présente un taux de vaccination relativement élevé au sein de sa population, force est de constater que Bruxelles est à la traîne. Seuls 61 % des Bruxellois de plus de 18 ans ont reçu au moins une dose, soit 28 % de moins qu’en Flandre et 16 % de moins qu’en Wallonie.

"Il a fallu ouvrir des centres de vaccination assez rapidement pour vacciner un maximum de personnes, dans des temps très courts", explique Fatima Boudjaoui, porte-parole de la Cocom. "Ça a montré son efficacité, mais on arrive à un moment dans la campagne de vaccination où il faut faire évoluer le dispositif pour répondre au contexte dans lequel nous sommes", précise-t-elle ensuite.

La Région souhaite en effet concentrer ses efforts sur les actions décentralisées, mises en place dès le mois d’avril, afin de "toucher d’autres types de publics, qui eux ne se rendent pas forcément dans les centres de vaccination".

Pour faciliter la démarche de vaccination, l’accent est désormais mis sur les équipes mobiles, les antennes locales de vaccination dans certains quartiers, les vaccibus et depuis peu, les médecins généralistes. "Tout cela a pour objectif de proposer la vaccination, mais aussi d’informer et de faire un travail de fond. C’est ça qui est très important", insiste la porte-parole de la Cocom, pour qui le but est de rendre l’accès à la vaccination le plus facile possible.

Au centre du Heysel, l’annonce de la fermeture laisse un goût amer. "Pour nous, c’est un peu un crève-cœur, confie le directeur opérationnel de Brussels Expo. Quand vous bossez six mois avec une équipe, c’est une petite famille qui se crée, avec le corps médical, les équipes intérimaires, la sécurité, les équipes de nettoyage…"

"La fin d’une belle histoire"

Un avis partagé par la plupart des membres du staff. "C’est la fin d’une belle histoire. C’était une belle action que l’on faisait tous, il y avait un réel objectif et un sens commun à ce que l’on faisait ici", commente Zakaria, l’un des pharmaciens chargés de préparer les vaccins.

Le jeune homme émet quelques réserves quant à la fermeture du centre. "Honnêtement, on ne comprend pas pourquoi on ferme, avec la réouverture des écoles qui approche. Dans la pyramide, on est tout en bas. Ce n’est pas nous qui prenons les décisions, mais il y a une incompréhension par rapport à ça", explique le pharmacien qui retournera vacciner en France une fois le centre fermé.

Derrière le comptoir de l’accueil, Annick s’affaire. Elle fait partie des quarante employés de Brussels Expo présents sur le site. Elle y travaille depuis son ouverture, en février. "Voilà, ceci, vous pouvez le donner au vaccinateur", dit-elle à un jeune homme venu se faire vacciner, tout en lui glissant sous le plexiglas un papier avec un code QR et le type de vaccin qui sera administré. "C’est un peu triste que ça s’arrête pour nous, surtout qu’on a encore pas mal de monde", confie-t-elle. "Ça défile encore bien", relève Annick, devant la file qui s’allonge, majoritairement composée de jeunes.

Il est vrai qu’en quelques mois, la population se manifestant pour se faire vacciner a radicalement changé. "Il y a beaucoup plus de jeunes. Tantôt, j’avais quelqu’un qui était né en 2005, donc c’est vraiment jeune", relève l’employée.

"On a quand même fait un bon boulot"

En attendant sa fermeture, le centre du Heysel continue de travailler. Ce mercredi, plus de 1 700 personnes y avaient rendez-vous.

De son côté, Emin Luka dresse un bilan positif de l’expérience. "Il y avait peut-être moyen de mieux travailler sur le centre, j’en suis persuadé. Mais je trouve qu’on a fait quand même du bon boulot par rapport à la vaccination. La fierté que l’on a, c’est qu’on n’a jeté aucune dose", explique-t-il. "Le centre de vaccination, ça reste pour moi l’image. L’image du centre. Le grand logo, les couleurs et compagnie, c’est quelque chose qui va tout le temps rester."