Les Belgian Sharks mettent fin à leur duo après une 5e place qui les déçoit

Romain Van Der Pluym Envoyé spécial à Tokyo

Une finale peut se jouer à pas grand-chose. Ici, la pièce est tombée du mauvais côté pour les Belges. "Nous ne sommes pas battus par des hommes mais par les circonstances", râle Niels Van Zandweghe.

La malchance est tombée sur le duo qu’il forme avec Tim Brys en aviron deux de couple poids légers. Le couloir 6 leur a été attribué. Le pire lors de ces JO. "Nous avions le vent de face. Plus que les autres", affirme Brys. "Nous nous nourrissons du fait d’être au contact de nos adversaires, d’être dans une bagarre constante avec eux. Nous n’avons jamais pu être dans la course."

Les Tchèques, pour une fois

Battre l’Irlande et l’Allemagne était mission impossible pour nos Belges. Leur référence était l’Italie, troisième.

"Et nous avons terminé derrière la République tchèque qui ne nous bat jamais", analyse Frans Claes, leur coach. "C’est un sport extérieur et il faut faire avec mais je comprends la frustration des athlètes de ne jamais avoir pu prendre part aux débats."

Très rapidement, le top trois s’est dégagé. Les Sharks ont fait leur boulot sans pour autant pouvoir se mêler à la course à la médaille. Ils terminent en 6:18 à 11.67 secondes des Irlandais et près de 4 du podium. "On a pourtant poussé à fond au kilomètre, comme prévu. Je suis presque tombé dans les pommes après la course tant je suis allé puiser loin", sourit Van Zandweghe, qui a dû passer par l’infirmerie après la course. "Notre course était bonne, nous avons fait ce que nous pouvions. La cinquième place est, à chaud, difficile à accepter car nous n’avons pas le sentiment d’être battus honnêtement. Cela fait très mal pour un sportif de haut niveau. On a bossé très dur pour obtenir une médaille sans finalement être récompensés."

Une fin triste

Les sacrifices ont été énormes. Au point d’arrêter la compétition. En duo du moins. Cette course était la dernière des Sharks.

"Cette fin est d’autant plus triste", dit Van Zandweghe. Et Brys d’ajouter : "Être olympien est déjà un rêve d’enfant. Nous terminons cinquièmes. Un résultat dont on se réjouira a posteriori. On va profiter et décompresser après avoir vécu pour ces JO."

Brys ne sait pas encore s’il continuera en solo. "Je dois faire un break. J’ai sacrifié tellement de choses pour rester le plus léger (NdlR : 4 % de masse graisseuse) et pouvoir être maintenu dans ma catégorie. Je ne pourrai pas continuer. J’ai poussé mon corps à son maximum."

Van Zandweghe poursuivra lui l’aventure de son côté. "Je prends encore trop de plaisir", sourit-il.