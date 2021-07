Nina Derwael écrit encore l’histoire

Laurent Monbaillu Envoyé spécial à Tokyo

Nina Derwael a écrit une nouvelle page d’histoire de la gymnastique belge, ce jeudi, en se classant 6e du concours général à Tokyo, soit le meilleur résultat jamais enregistré par une compatriote, cinq ans après sa 19e place de Rio. La Limbourgeoise ne le cache pas : elle avait secrètement espéré monter sur le podium de l’Ariake Center.

"On commence toujours une finale en se disant : on ne sait jamais ! Mais pour décrocher une médaille, je devais connaître une super journée et compter en plus sur des erreurs de mes concurrentes, ce qui n’a pas été le cas", relève-t-elle. "Toutes les filles devant moi ont fait un très beau concours. Pour ma part, je note qu’il y a des détails à améliorer mais globalement je peux être contente de ma prestation. J’ai livré quatre prestations solides aux différents agrès et là était mon objectif dans une finale all around toujours piégeuse."

"Nina peut être très fière d’elle"

Sa coach Marjorie Heuls semble apprécier encore plus ce résultat. "C’est une performance incroyable qu’a réussie Nina !" lance-t-elle. "Les filles devant sont largement au-dessus au sol et au saut, alors accrocher une 6e place au concours général des JO dans ces conditions, c’est super. Tout le monde a fait un match plein et Nina peut être très fière d’elle. Je pense qu’elle ne réalise pas encore la portée de ce résultat."

L’Américaine de 18 ans Sunisa Lee (57,433 pts), qui a devancé la Brésilienne Rebeca Andrade (57,298 pts) et la Russe Angelina Melnikova (57,199 pts), a succédé à Simone Biles, installée au premier rang dans la tribune réservée aux délégations. Un boost avant la finale des barres asymétriques, dimanche, où Lee sera la grande rivale de Nina Derwael ? Toujours est-il que la native du Minnesota, chaleureusement félicitée par notre compatriote, a pris également l’avantage sur la Belge lors de son exercice de prédilection (15,300 contre 15,266).

"Je n’étais pas dans un grand soir alors que de son côté il s’agissait son meilleur exercice et je ne suis pas si loin derrière. Ce jeudi, j’ai manqué d’amplitude et j’ai commis des erreurs au niveau des jambes. C’est moi qui ai de la marge, je ne crois pas qu’on puisse parler d’un avantage psychologique en sa faveur après cette finale. Après un jour de repos, je vais me remettre au travail mais mon état d’esprit ne change pas, je ne dévie pas de l’objectif et je ne dois pas trop regarder les autres."

Aux barres, Sunisa Lee a évité de contempler Nina également. "Cela m’aurait rendue inutilement nerveuse et je ne veux pas me laisser atteindre par cela", a-t-elle précisé.

Leur duel de dimanche s’annonce superbe et extrêmement serré. "Nina a forcé un peu plus sa routine, c’était un peu moins fluide que les deux fois précédentes mais elle va quand même au bout et elle reste à un bon score", relève Marjorie Heuls. "Je pense que tout est ouvert et que la victoire ne lui sera pas offerte. C’est mieux, du reste, d’aborder la finale de cette manière…"