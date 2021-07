Odoo devient la première "licorne" informatique wallonne

Manager de l’année et première "licorne" wallonne du secteur IT. Pour Fabien Pinckaers, entrepreneur de 42 ans, et Odoo, la société de logiciels de gestion pour entreprises qu’il a fondée en 2004 dans le Brabant wallon, l’année 2021 est d’ores et déjà un très grand cru. "C’est chouette d’avoir de la reconnaissance, réagit-il avec la bonhomie qui le caractérise. On continue à travailler et à rester focus sur le produit, la R&D et la satisfaction des clients."

Une "licorne" ? Le terme, très en vogue parmi les start-up technologiques, désigne une entreprise dont la valorisation atteint au moins un milliard de dollars et ayant un potentiel de croissance important. Le gros du troupeau se trouve aux États-Unis et en Chine. En Belgique, les licornes se comptent sur les doigts d’une seule main. Aux dernières nouvelles, il y avait Collibra et Team.Blue. On peut donc y ajouter Odoo.

Maintien de l’ancrage wallon

Si la pépite brabançonne - dont les logiciels pour entreprises (comptabilité, inventaire, gestion de projet, RH, marketing, création de sites…) comptent déjà 7 millions d’utilisateurs dans le monde - accède aujourd’hui au titre de licorne, c’est en raison de l’opération financière que vient de boucler Summit Partners. Ce fonds d’investissement américain, qui gère un portefeuille d’actifs dont la valeur atteint 23 milliards de dollars, avait fait son entrée au capital d’Odoo à la fin de 2019. Elle s’était faite via une opération secondaire, c’est-à-dire par rachat d’actions existantes (et non par augmentation de capital). Summit avait alors déboursé une cinquantaine de millions d’euros.

Cette fois-ci, Summit Partners a plus que triplé la mise puisqu’il a investi 180 millions d’euros pour racheter les parts détenues par d’autres actionnaires d’Odoo. Il s’agit donc, à nouveau, d’une opération secondaire. Le fonds français XAnge en a profité pour se désengager d’Odoo. Sofinnova, autre fonds d’investissement français, a réduit sa participation. Du côté des actionnaires wallons, la SRIW et Noshaq conservent, à eux deux, 10 %. Ils ont empoché, au passage, une somme de 25 millions d’euros.

Du côté de Summit Partners, on se dit ravi de soutenir la nouvelle phase de croissance d’Odoo. "Nous pensons que l’avenir est prometteur et qu’Odoo a le potentiel de perturber un marché dirigé par des géants du logiciel comme SAP, MS Dynamics et Oracle", commente Han Sikkens, responsable Europe de Summit Partners, par voie de communiqué..

Une valorisation qui s’est envolée

Fabien Pinckaers n’a pas pris part à l’opération. "Il n’y avait aucune volonté de ma part de procéder à une augmentation de capital. Odoo n’a pas besoin d’argent et je conserve plus de 50 % de l’entreprise", justifie-t-il. Tenu à la confidentialité, le CEO s’abstient de commenter les chiffres relatifs à la valorisation de "son" entreprise. Lors de l’entrée au capital de Summit Partners, fin 2019, il avait été dit que la valeur d’Odoo s’élevait entre 380 et 400 millions d’euros. Un an et demi plus tard, cette valeur dépasserait la barre des 2 milliards d’euros !

Il est vrai que, pour reprendre l’expression de Fabien Pinckaers lui-même, les indicateurs de performance d’Odoo sont "verts de chez vert". Rentable, l’entreprise connaît une croissance annuelle de ses revenus comprise entre 60 et 70 %. Elle table sur un chiffre d’affaires prévisionnel de 160 millions d’euros cette année. Odoo emploie actuellement 1 700 collaborateurs dans le monde, dont 825 en Wallonie (à Ramillies et Louvain-la-Neuve) et prévoit de recruter 500 personnes supplémentaires d’ici la fin de l’année.

Une "success story" qui, à l’évidence, a tapé dans l’œil de Summit Partners et est loin d’être terminée.

P.-F.L.