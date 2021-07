"On se débrouille comme on peut"

À Pepinster, l’espace Piqueray fraîchement rénové fait place aujourd’hui à un désert de boue dont la poussière vient frapper au visage par le vent énergique de ce jeudi. Voici quinze jours que les inondations ont touché de plein fouet la petite commune de 9 771 habitants. Les rues, dont les trottoirs ont été éventrés sous la force des flots, s’apparentent à une véritable scène de guerre. Boue, gravats, amas de déchets sortis des habitations jonchent çà et là le sol tandis que des dizaines de véhicules et ouvriers (pompiers, service travaux de la commune, Ores, Resa…) s’affairent à nettoyer les chaussées, rétablir l’électricité, vider les dernières caves…

Chez Jean-Paul (66 ans), Resa est à pied d’œuvre pour remplacer les compteurs situés dans ses 100 mètres de cave. Une ligne laisse entrevoir la hauteur de l’eau lors du déluge. "On a retiré ici en tout 60 000 litres d’eau, et 2 000 à 3 000 litres encore aujourd’hui", nous explique-t-il tandis que deux dames lui apportent généreusement une caisse de produits d’entretien, "c’est un cadeau de Limbourg !", lancent-elles. La solidarité vient de toutes parts. Outre le nettoyage, le propriétaire doit encore régler les problèmes avec les assurances. "J’attends l’expert pour constater les dégâts. Le listing du matériel noyé est fait." Il faudra ensuite penser aux travaux. Le travail est titanesque mais le sourire reste.

Devant son appartement, Viviane attend un chauffeur bénévole qui doit la conduire à la banque à Dison. Il ne reste plus aucun commerce sur Pepinster.

Le long de la Vesdre, les arbres couchés et maisons écroulées sur elles-mêmes laissent entrevoir la force des flots. Si la maison de Christiane tient toujours par miracle, il ne reste rien, pas un seul meuble ou objet : "J’ai tout perdu". Portés par la solidarité, les Pépins comptent sur eux-mêmes pour avancer, un jour après l’autre.

Sans gaz ni électricité

À Verviers, dans le quartier Prés-Javais, la maison de Claude Henrard (72 ans), déjà fissurée par la guerre 40-45, a résisté aux inondations. Tout comme elle, sa propriétaire reste vaillante. Assise sur un fauteuil rescapé à l’entrée de sa maison humide pour se réchauffer au soleil, "seuls les meubles de famille de 1900 ont tenu", raconte celle qui n’aurait pu s’en sortir sans l’aide de bénévoles.

Chez Carmelo Kaganek (40 ans), après nettoyage du rez-de-chaussée, la famille est venue aider pour vider la boue de la cave. Sans électricité, "c’est camping", confie l’homme qui a acheté un réchaud pour chauffer son café. "On se débrouille comme on peut." Voiture, meubles, outils, "tout est perdu". Ici aussi on attend les experts.

À deux pas de là, un centre de ravitaillement est installé. La Croix-Rouge est présente pour soigner les sinistrés qui se présentent à leur chapiteau, il s’agit pour la plupart de blessures suite au déblayage de leur domicile, tandis que Kelly et Fanny, infirmières bénévoles, vont de maison en maison pour distribuer vivres et médicaments de première nécessité, et apporter une écoute et aide psychologique si nécessaire. Car après la tempête, viendra la reconstruction, même si elle sera longue.

Aude Quinet