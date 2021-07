Parc Duden et Pairay, prêts ?

Cette deuxième journée est synonyme de reprise à domicile pour les promus saint-gillois et sérésiens. Après plusieurs mois passés hors de leur base, les deux formations sont prêtes à accueillir, respectivement, le Club Bruges et Malines ce week-end. Le Parc Duden et le Pairay sont-ils prêts après des années passées loin de l’élite ?

Union Saint-Gilloise

Le stade Joseph Marien de l’Union fait partie du patrimoine du club (inauguré en 1919). L’enceinte est historique et est forcément ancrée dans les gènes des supporters depuis qu’ils vont voir le club de la Butte à domicile. Seul hic, l’équipe A ne pourra pas poursuivre l’aventure dans ce stade sur le long terme car ce n’est financièrement pas possible pour le matricule 10.

Les hommes de Felice Mazzù devraient néanmoins encore rester pour les trois saisons à venir à la Butte. "Faire grandir le club est notre objectif ultime. Mais nous ne pourrons pas grandir dans la durée en restant au Marien sur le long terme. Ce n’est pas possible. Les revenus que nous avons avec ce stade ne sont pas suffisants pour survivre en D1A et le plus important pour l’Union est de pouvoir s’autofinancer sans une aide externe au club, de vivre de nos propres revenus. Pour le moment ce n’est pas le cas. Nous avons investi pas mal d’argent pour monter en D1A et, sur le long terme, il n’est pas possible de rester ici. C’est pour cela que nous avons comme ambition de construire un nouveau stade, qui se situera toujours dans la commune de Forest ou dans ses alentours. Le club possède un budget personnel et un bon projet pour le futur stade. Mais cela ne se fait pas en un claquement de doigts. Il est important de bien s’accorder avec la commune et la Région. Cela apporte beaucoup de posséder un nouveau stade, vous pouvez le demander aux dirigeants de Gand ou Malines (rires). Développer ses services ticketing, merchandising, commercial ne peut que faire du bien pour les finances du club. Cela servira à assurer l’avenir de l’Union pour les prochaines années aussi. Nous connaissons également des problèmes d’organisation et cela peut être compliqué pour les riverains (NdlR : ils n’auront toujours pas accès en voiture à la rue principale). Programmer un match de D1A n’a rien à voir avec l’organisation des matchs en Nationale 1 ou D1B", explique Philippe Bormans. Il insiste juste sur un point. "Nous ne voulons pas nous séparer du Marien. Il restera en notre possession et sera utilisé. Pour les jeunes, pour les dames, ou les Espoirs. On ne veut pas l’abandonner."

Seraing

Le stade du Pairay est aussi centenaire. Inauguré en 1906, il est la propriété de la Ville de Seraing. Un stade "à l’ancienne", implanté au cœur de l’activité sidérurgique, avec ses tribunes plutôt basses, ses blocs debout. En 2016, le stade a été mis aux normes de la D1A pour un montant conséquent de 2 millions d’euros. À l’époque, il s’agissait de transformer la tribune principale en tribune assise. La capacité a alors été ramenée de 14 000 places à 8 200 places, dont encore 3 000 debout. Il y a eu aussi la construction de vestiaires plus spacieux.

Un deuxième terrain synthétique avait été construit et l’éclairage amélioré. C’est sur cette base que le RFC Seraing s’est construit ces dernières années.

Le projet de futur stade, évoqué en 2016, est sans doute enterré, puisque la Ville compte construire les installations de la future académie des jeunes Jules Bocandé (2,7 millions d’euros), qui devraient être opérationnelles d’ici 2023. Si on peut craindre l’accueil de grandes équipes, avec les supporters qu’ils brassent (même si les fans away ne peuvent encore revenir vu la situation sanitaire), le club s’est toujours voulu rassurant.

"On ne pourrait pas jouer en D1A si le stade n’était pas aux normes", soutient Mario Franchi, le président sérésien. Quelques ajustements ont tout de même été mis en place pour ce premier match à domicile face à Malines : mise en place d’un tourniquet, de nouveaux panneaux LED, des chapiteaux pour les supporters, des échafaudages pour les caméras d’Eleven, un accès PMR, etc.

Romain Izzard et Sébastien Ferrante