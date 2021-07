Positif au Covid-19, Sam Kendricks doit renoncer

Double champion du monde de saut à la perche (2017, 2019), l’Américain Sam Kendricks est contraint de renoncer aux Jeux après avoir été testé positif au Covid-19.

"Nous sommes tristes de confirmer que Sam Kendricks a été testé positif au Covid-19 et ne pourra pas concourir aux Jeux", a annoncé le Comité olympique américain, à deux jours des qualifications à la perche.

Kendricks a été placé à l’isolement dans un hôtel, tout comme une partie de la délégation australienne qui a été en contact avec l’Américain.

Sam Kendricks avait décroché le bronze en 2016, à Rio, où le Brésilien Thiago Braz da Silva avait été sacré.

Même s’il avait été supplanté ces derniers mois par la montée en puissance d’Armand Duplantis, devenu recordman du monde de la spécialité en 2020 avec 6,18 m, Kendricks (28 ans) pouvait se targuer de son expérience pour titiller le Suédois (21 ans).

La défection de Kendricks laisse la voie encore plus libre à Duplantis, le seul à avoir franchi une barre à plus de 6 m en 2021 en plein air (6,10 m, le 6 juin, à Hengelo) et qui tentera de décrocher le plus beau titre de sa jeune carrière après deux médailles d’or européennes.

Le Français Renaud Lavillenie, champion olympique 2012, est arrivé diminué après avoir été victime d’une entorse de la cheville le 11 juillet.

G.B.