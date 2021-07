Quarts de finale

Spécialiste Tennis et Hockey

Trois scénarios possibles

Le puzzle se met bien en place pour les Red Lions qui, contre le Canada, se sont ménagé un goal-average hyperpositif. L’Allemagne s’étant inclinée contre l’Afrique du Sud (3-4) et les Pays-Bas et la Grande-Bretagne ayant partagé, les Red Lions sont assurés de terminer en tête de la poule B. Ils affronteront le 4e de la poule A en quarts dimanche, évitant donc l’Australie et l’Inde (1&2), ce qui était le plan. Trois scénarios sont possibles.

1. Scénario plus probable. L’Espagne perd contre l’Australie et il y a un vainqueur dans le match Nouvelle-Zélande - Argentine : les Lions affronteront l’Espagne… si elle n’a pas perdu "trop largement" sous peine de se retrouver 5e.

2. Scénario possible. Si la Nouvelle-Zélande et l’Argentine partagent, nous jouerions contre l’Argentine, sauf si l’Espagne partage contre l’Australie.

3. Scénario peu probable. Si l’Espagne bat l’Australie et que la Nouvelle-Zélande ne perd pas contre l’Argentine, nous affronterions la Nouvelle-Zélande. Th.V.