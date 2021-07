Resa : objectif 100 % d’électricité d’ici dix jours

Avec le manque d’alimentation en gaz, la privation d’électricité est l’une des principales raisons de l’inhabitabilité, en ce moment, de bon nombre de maisons sinistrées… Ce mercredi, Resa, gestionnaire du réseau de gaz et d’électricité, annonçait toutefois que l’électricité était rétablie dans 80 % des foyers de la province et 100 % des foyers d’Aywaille, de Comblain, Dison, d’Olne, de Sprimont et Wanze… Alors que d’autres interventions sont prévues à Angleur, Pepinster, Tilff, Trooz et Chaudfontaine, le gestionnaire nous confirmait aussi ce jeudi ce chiffre : il n’y a désormais plus "que" 5 500 foyers liégeois privés d’électricité. Et si au départ on évoquait un rétablissement complet pour la fin du mois d’août, l’objectif avoué est désormais de rétablir le courant partout d’ici dix jours…

750 foyers par jour

"Nous gérons l’alimentation de 450 000 foyers, explique Laëtitia Naklicki, porte-parole de Resa. Lors des inondations, ce sont 41 500 foyers qui ont été privés d’électricité. Avec les opérations de ces derniers jours et celles en cours, on peut en effet citer le chiffre de 5 500 foyers qui sont encore sans courant."

Nul besoin de le préciser, les équipes de Resa travaillent jour et nuit pour rétablir l’électricité partout, "avec une moyenne de 750 foyers où l’électricité est rétablie par jour". Difficile toutefois d’annoncer un timing précis car les situations sont parfois particulièrement compliquées, comme à La Brouck, où une cabine de Resa, pourtant solide, a été littéralement arrachée par la Vesdre en furie. "Et c’est lorsque nos techniciens sont face à un problème sur le terrain qu’ils peuvent concrètement mesurer l’ampleur de la tâche." Le gestionnaire conseille d’ailleurs aux résidents qui ne disposeraient pas d’électricité dans communes rétablies à 100 % de contacter ses services au 04/225.81.06 pour fixer un rendez-vous avec ses techniciens.

Un agenda pour le gaz

En matière de gaz, par ailleurs, une première phase de rétablissement devrait avoir lieu durant la semaine du 2 août. "Nous communiquerons les phases de rétablissement et les communes concernées par la phase 1 d’ici la fin de la semaine."

